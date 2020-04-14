2 774 заболеваний коронавирусом за сутки на 14 апреля зарегистрировано в России. Сводка по регионам

Еще 1 694 человек выздоровело от новой смертельной инфекции. Умерло 170 россиян, а за последние сутки — 22 человека.

Проведено более 1,4 млн тестов на коронавирус На сегодняшний день, 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случаев коронавируса. За последние сутки в России COVID-19 заболели 2 774 человек. Еще 1 694 человек выздоровело от новой смертельной инфекции. Умерло 170 россиян, а за последние сутки — 22 человека. Статистика по регионам

Заболели Выздоро- Умерли

вели Москва 13002 1016 95

Московская область 2315 75 24

Санкт-Петербург 799 78 4

Республика Коми 305 1 3



Краснодарский край 215 32 3

Ленинградская область 190 5 0

Брянская область 142 7 0

Красноярский край 131 17 0



Мурманская область 128 10 1

Рязанская область 116 4 0

Республика Татарстан 107 14 0

Республика Дагестан 100 9 0



Ростовская область 98 5 0

Ивановская область 96 8 0

Ставропольский край 95 10 2

Свердловская область 93 37 0



Пермский край 87 16 3

Ульяновская область 86 2 0

Республика Бурятия 86 17 1

Тульская область 85 13 0



Тамбовская область 83 6 0

Калининградская область 79 16 1

Тверская область 75 3 0

Липецкая область 74 12 0



Воронежская область 68 16 1

Тюменская область 67 9 0

Ямало-Ненецкий

автономный округ 66 0 1



Чеченская Республика 64 15 5

Курская область 58 3 0

Ханты-Мансийский АО 56 5 0

Смоленская область 55 1 1



Оренбургская область 53 6 1

Республика Северная

Осетия — Алания 52 1 2

Кировская область 51 9 0



Республика 50 3 0

Вологодская область 50 0 0

Саратовская область 49 6 0

Калужская область 49 5 0



Волгоградская область 46 7 0

Белгородская область 41 3 0

Орловская область 41 3 0

Самарская область 40 14 0



Алтайский край 36 3 0

Новосибирская область 36 10 0

Республика Ингушетия 34 0 1

Архангельская область 32 5 0



Республика Крым 32 12 0

Республика Калмыкия 32 9 0

Астраханская область 30 0 0

Республика Адыгея 27 6 0



Республика Саха

(Якутия) 26 13 0

Новгородская область 26 4 0

Псковская область 21 6 2



Омская область 20 6 0

Удмуртская Республика 19 3 0

Костромская область 18 3 2

Карачаево-Черкесская



Томская область 15 4 0

Забайкальский край 14 1 0

Кемеровская область 14 3 0

Сахалинская область 11 6 0



Еврейская автономная

область 9 0 0

Севастополь 7 2 0

Амурская область 6 1 0



Курганская область 4 1 0

Магаданская область 3 1 0

Республика Карелия 3 0 0 Нижегородская область 292 20 4Краснодарский край 215 32 3Ленинградская область 190 5 0Брянская область 142 7 0Красноярский край 131 17 0Республика Башкортостан 129 9 3Мурманская область 128 10 1Рязанская область 116 4 0Республика Татарстан 107 14 0Республика Дагестан 100 9 0Владимирская область 100 1 2Ростовская область 98 5 0Ивановская область 96 8 0Ставропольский край 95 10 2Свердловская область 93 37 0Республика Марий Эл 91 5 1Пермский край 87 16 3Ульяновская область 86 2 0Республика Бурятия 86 17 1Тульская область 85 13 0Пензенская область 84 1 1Тамбовская область 83 6 0Калининградская область 79 16 1Тверская область 75 3 0Липецкая область 74 12 0Республика Мордовия 71 4 0Воронежская область 68 16 1Тюменская область 67 9 0Ямало-Ненецкийавтономный округ 66 0 1Республика Чувашия 65 2 0Чеченская Республика 64 15 5Курская область 58 3 0Ханты-Мансийский АО 56 5 0Смоленская область 55 1 1Хабаровский край 54 7 2Оренбургская область 53 6 1Республика СевернаяОсетия — Алания 52 1 2Кировская область 51 9 0Кабардино-БалкарскаяРеспублика 50 3 0Вологодская область 50 0 0Саратовская область 49 6 0Калужская область 49 5 0Челябинская область 48 12 0Волгоградская область 46 7 0Белгородская область 41 3 0Орловская область 41 3 0Самарская область 40 14 0Иркутская область 39 3 2Алтайский край 36 3 0Новосибирская область 36 10 0Республика Ингушетия 34 0 1Архангельская область 32 5 0Приморский край 32 3 2Республика Крым 32 12 0Республика Калмыкия 32 9 0Астраханская область 30 0 0Республика Адыгея 27 6 0Ярославская область 27 6 0Республика Саха(Якутия) 26 13 0Новгородская область 26 4 0Псковская область 21 6 2Республика Хакасия 20 3 0Омская область 20 6 0Удмуртская Республика 19 3 0Костромская область 18 3 2Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика 16 0 0Томская область 15 4 0Забайкальский край 14 1 0Кемеровская область 14 3 0Сахалинская область 11 6 0Камчатский край 10 0 0Еврейская автономнаяобласть 9 0 0Севастополь 7 2 0Амурская область 6 1 0Республика Тыва 6 0 0Курганская область 4 1 0Магаданская область 3 1 0Республика Карелия 3 0 0

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