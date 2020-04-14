2 774 заболеваний коронавирусом за сутки на 14 апреля зарегистрировано в России. Сводка по регионам

На сегодняшний день, 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случаев коронавируса. За последние сутки в России COVID-19 заболели 2 774 человек. Еще 1 694 человек выздоровело от новой смертельной инфекции. Умерло 170 россиян, а за последние сутки — 22 человека.
Статистика по регионам
Заболели Выздоро- Умерли
Москва 13002 1016 95
Московская область 2315 75 24
Санкт-Петербург 799 78 4
Республика Коми 305 1 3
Краснодарский край 215 32 3
Ленинградская область 190 5 0
Брянская область 142 7 0
Красноярский край 131 17 0
Мурманская область 128 10 1
Рязанская область 116 4 0
Республика Татарстан 107 14 0
Республика Дагестан 100 9 0
Ростовская область 98 5 0
Ивановская область 96 8 0
Ставропольский край 95 10 2
Свердловская область 93 37 0
Пермский край 87 16 3
Ульяновская область 86 2 0
Республика Бурятия 86 17 1
Тульская область 85 13 0
Тамбовская область 83 6 0
Калининградская область 79 16 1
Тверская область 75 3 0
Липецкая область 74 12 0
Воронежская область 68 16 1
Тюменская область 67 9 0
Ямало-Ненецкий
автономный округ 66 0 1
Чеченская Республика 64 15 5
Курская область 58 3 0
Ханты-Мансийский АО 56 5 0
Смоленская область 55 1 1
Оренбургская область 53 6 1
Республика Северная
Осетия — Алания 52 1 2
Кировская область 51 9 0
Республика 50 3 0
Вологодская область 50 0 0
Саратовская область 49 6 0
Калужская область 49 5 0
Волгоградская область 46 7 0
Белгородская область 41 3 0
Орловская область 41 3 0
Самарская область 40 14 0
Алтайский край 36 3 0
Новосибирская область 36 10 0
Республика Ингушетия 34 0 1
Архангельская область 32 5 0
Республика Крым 32 12 0
Республика Калмыкия 32 9 0
Астраханская область 30 0 0
Республика Адыгея 27 6 0
Республика Саха
(Якутия) 26 13 0
Новгородская область 26 4 0
Псковская область 21 6 2
Омская область 20 6 0
Удмуртская Республика 19 3 0
Костромская область 18 3 2
Карачаево-Черкесская
Томская область 15 4 0
Забайкальский край 14 1 0
Кемеровская область 14 3 0
Сахалинская область 11 6 0
Еврейская автономная
область 9 0 0
Севастополь 7 2 0
Амурская область 6 1 0
Курганская область 4 1 0
Магаданская область 3 1 0
Республика Карелия 3 0 0
36 больных плюс 10 выздоровевших как раз 46 всего