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2 774 заболеваний коронавирусом за сутки на 14 апреля зарегистрировано в России. Сводка по регионам

19:27 14.04.2020 Фото: pexels.com
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Еще 1 694 человек выздоровело от новой смертельной инфекции. Умерло 170 россиян, а за последние сутки — 22 человека.

2 774 заболеваний коронавирусом за сутки на 14 апреля зарегистрировано в России. Сводка по регионам
Проведено более 1,4 млн тестов на коронавирус

На сегодняшний день, 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случаев коронавируса. За последние сутки в России COVID-19 заболели 2 774 человек. Еще 1 694 человек выздоровело от новой смертельной инфекции. Умерло 170 россиян, а за последние сутки — 22 человека.

Статистика по регионам
Заболели Выздоро- Умерли

вели

Москва 13002 1016 95
Московская область 2315 75 24
Санкт-Петербург 799 78 4
Республика Коми 305 1 3

Нижегородская область 292 20 4
Краснодарский край 215 32 3
Ленинградская область 190 5 0
Брянская область 142 7 0
Красноярский край 131 17 0
Республика Башкортостан 129 9 3
Мурманская область 128 10 1
Рязанская область 116 4 0
Республика Татарстан 107 14 0
Республика Дагестан 100 9 0
Владимирская область 100 1 2
Ростовская область 98 5 0
Ивановская область 96 8 0
Ставропольский край 95 10 2
Свердловская область 93 37 0
Республика Марий Эл 91 5 1
Пермский край 87 16 3
Ульяновская область 86 2 0
Республика Бурятия 86 17 1
Тульская область 85 13 0
Пензенская область 84 1 1
Тамбовская область 83 6 0
Калининградская область 79 16 1
Тверская область 75 3 0
Липецкая область 74 12 0
Республика Мордовия 71 4 0
Воронежская область 68 16 1
Тюменская область 67 9 0
Ямало-Ненецкий
автономный округ 66 0 1
Республика Чувашия 65 2 0
Чеченская Республика 64 15 5
Курская область 58 3 0
Ханты-Мансийский АО 56 5 0
Смоленская область 55 1 1
Хабаровский край 54 7 2
Оренбургская область 53 6 1
Республика Северная
Осетия — Алания 52 1 2
Кировская область 51 9 0
Кабардино-Балкарская
Республика 50 3 0
Вологодская область 50 0 0
Саратовская область 49 6 0
Калужская область 49 5 0
Челябинская область 48 12 0
Волгоградская область 46 7 0
Белгородская область 41 3 0
Орловская область 41 3 0
Самарская область 40 14 0
Иркутская область 39 3 2
Алтайский край 36 3 0
Новосибирская область 36 10 0
Республика Ингушетия 34 0 1
Архангельская область 32 5 0
Приморский край 32 3 2
Республика Крым 32 12 0
Республика Калмыкия 32 9 0
Астраханская область 30 0 0
Республика Адыгея 27 6 0
Ярославская область 27 6 0
Республика Саха
(Якутия) 26 13 0
Новгородская область 26 4 0
Псковская область 21 6 2
Республика Хакасия 20 3 0
Омская область 20 6 0
Удмуртская Республика 19 3 0
Костромская область 18 3 2
Карачаево-Черкесская
Республика 16 0 0
Томская область 15 4 0
Забайкальский край 14 1 0
Кемеровская область 14 3 0
Сахалинская область 11 6 0
Камчатский край 10 0 0
Еврейская автономная
область 9 0 0
Севастополь 7 2 0
Амурская область 6 1 0
Республика Тыва 6 0 0
Курганская область 4 1 0
Магаданская область 3 1 0
Республика Карелия 3 0 0

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От редакции

Вам уже страшно?

Аноним, 14 апреля 2020 15:05
Вы заметили, что в Новосибирской области указано 36 заболевших. То есть НСО скрывает от Москвы, что у нас их уже 46?
Аноним, 14 апреля 2020 19:24
Заметили, курьер разберитесь
Аноним, 14 апреля 2020 21:14
а 10 выздоровевших вы что ли не заметили
36 больных плюс 10 выздоровевших как раз 46 всего
Аноним, 14 апреля 2020 15:24
Смешно...
Аноним, 14 апреля 2020 15:41
Проводи в России столько же тестов, сколько в США, то боюсь окажется что у нас сотни тысяч дольных коронавирусом. Китайцы уже заколебались вылавливать заражённых, которые въезжают в страну из России.
Аноним, 14 апреля 2020 16:29
Страшно подумать, что было бы в Китае, будь там столько доморощенных диванных вирусологов.

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