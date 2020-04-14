Транссексуалы насиловали женщин в британской тюрьме

Во время моей работы у нас были ситуации, когда заключённые-мужчины идентифицировали себя как женщины, а затем насиловали персонал в тюрьме, — сказал журналистам экс-министр юстиции Британии Рори Стюарт.

Зеки-транссексуалы насиловали надсмотрщиц в британской тюрьме Либерализация британского общества и появление новых понятий в межполовых отношениях привели к тому, что физически здоровые мужчины под предлогом специфических требований к своему содержанию ввиду транссексуальности попадали в обычные тюрьмы и нередко насиловали своих сокамерниц и даже персонал.

— Во время моей работы у нас были ситуации, когда заключённые-мужчины идентифицировали себя как женщины, а затем насиловали персонал в тюрьме, — сказал журналистам экс-министр юстиции Британии Рори Стюарт.

Он также отметил, что в это же время фиксировались и ситуации насилия со стороны мужчин-транссексуалов к их сокамерницам. Что также «вызывает опасения». По его словам, всего в стране сейчас порядка 1,5 тысячи подобных заключённых — не исключено, что некоторые из них прикрываются своим положением, чтобы оказаться в «женской среде».