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Общество / Происшествия

Транссексуалы насиловали женщин в британской тюрьме

15:57 14.04.2020 Фото: pxhere.com
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Во время моей работы у нас были ситуации, когда заключённые-мужчины идентифицировали себя как женщины, а затем насиловали персонал в тюрьме, — сказал журналистам экс-министр юстиции Британии Рори Стюарт.

Транссексуалы насиловали женщин в британской тюрьме

Зеки-транссексуалы насиловали надсмотрщиц в британской тюрьме

Либерализация британского общества и появление новых понятий в межполовых отношениях привели к тому, что физически здоровые мужчины под предлогом специфических требований к своему содержанию ввиду транссексуальности попадали в обычные тюрьмы и нередко насиловали своих сокамерниц и даже персонал.

 Во время моей работы у нас были ситуации, когда заключённые-мужчины идентифицировали себя как женщины, а затем насиловали персонал в тюрьме,  сказал журналистам экс-министр юстиции Британии Рори Стюарт.

Он также отметил, что в это же время фиксировались и ситуации насилия со стороны мужчин-транссексуалов к их сокамерницам. Что также «вызывает опасения». По его словам, всего в стране сейчас порядка 1,5 тысячи подобных заключённых — не исключено, что некоторые из них прикрываются своим положением, чтобы оказаться в «женской среде».

Стюарт заявил, что выступает против помещения биологических мужчин в женские тюрьмы. Он также отметил, что Минюст занимается разработкой системы оценки рисков, которые может представлять конкретный заключённый, чтобы сделать места не столь отдалённые более безопасными.

 Источник: life.ru
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Можно помещать биологических мужчин в женские тюрьмы?

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