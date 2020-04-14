Я твой господин: Расплатиться натурой на БДСМ-вечеринке за помощь предложил сотруднице «обмудсмен» полиции в Москве

13 лет в МВД, затем Владимир Воронцов объявил себя омбудсменом полиции и занялся разоблачением проблем службы. Но сегодня в соцсетях опубликовали переписку с одной из сотрудниц полиции, которая обратилась к Воронцову.

Воронцов появлялся на вечеринках Ходорковского

В Сети появилась переписка админа паблика «Омбудсмен полиции» с сексуальными домогательствами к сотрудницам МВД.

Чистота — залог здоровья. Причем во всех смыслах. Например, чувство грязи может возникнуть после общения с определенными персонажами, которые преподносят себя всему миру как защитники прав угнетенных и обиженных, а на деле, похоже, оказываются обычными подонками, да еще и с очень странными наклонностями.

13 лет в МВД, затем Владимир Воронцов объявил себя омбудсменом полиции и занялся разоблачением проблем службы. Но сегодня в соцсетях опубликовали переписку с одной из сотрудниц полиции, которая обратилась к Воронцову за помощью.

— Здравствуйте, извините за беспокойство, не подскажете, поднималась ли тема регресса по отношению к сотрудникам? Реально ли, если в суд подадут, хотя бы сумму уменьшить до реальной?

— Если я прилечу на суд, то да.

— Приезжайте к нам), какие расценки?

— Ну в районе 30, либо натурой, БДСМ-вечеринка в стиле «я твой господин».

Сам Воронцов перед тем, как покинуть МВД, не раз попадал в скандалы, связанные с его националистическими взглядами. Оперуполномоченный центра по борьбе с экстремизмом, он, бравируя близким знакомством, опубликовал на своей странице книгу, подаренную ему Тесаком-Марцинкевичем, который сел в тюрьму за свои карательные операции против гастарбайтеров и предполагаемых педофилов.

Воронцов появлялся на вечеринках Ходорковского, создателя организации, признанной в нашей стране нежелательной. Эти кадры позволяют предположить, что представил бывшего милиционера миллионеру журналист Коротков. Тот самый, что опубликовал имена и паспортные данные российских летчиков, воевавших с террористами в Сирии, сделав их возможными объектами мести запрещенной в России ИГИЛ.

«На такие мероприятия Ходорковского приезжают довольно-таки понятный круг людей. Как правило, это фактически определенные смотрины, либо получить какие-то деньги, либо в надежде денег от Ходорковского», — говорит директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

При этом Воронцова видели и в компании Михаила Светова, одиозного политика, которого обвиняли в педофилии. Это ещё один участник аттракционов щедрости, на которые к Ходорковскому съезжаются подобные люди со всей России.

«Не хотелось бы на тех людях, которые являются публичными, терять очки, авторитет. Не хотелось бы, чтобы такие тараканчики портили наше отношение к полиции», — говорит член Ассоциации Алексей Лобарев.

Вслед за сегодняшней публикацией интимных предложений в обмен на юридический совет в Сети появилось ещё несколько подобных переписок. При этом нужно понимать, что Воронцов, который позиционировал себя как омбудсмен полиции, на самом деле был лишь владельцем сайта, публикующим не всегда достоверную информацию. За что уже попадал в суд, по обвинению в распространении ложных сведений. А вот настоящая его правозащитная деятельность закончилась довольно быстро.

«Воронцов в свое время был у нас в профсоюзе, но потом мы его исключили из профсоюза. Ну он, видимо, решил свою систему открыть. В Москве есть несколько таких профсоюзов, не то чтобы они действуют, ну они пытаются сказать, что они чем то занимаются», — говорит председатель Координационного Совета «Московского профсоюза полиции» Михаил Пашкин.

О методах работы по защите прав полицейских мы задали вопрос самому «омбудсмену» Воронцову. Но он отказался отвечать на наши вопросы, но подлинность попавшей в интернет переписки не опроверг.

— Больше ничего не планируете нам ответить?

— Ну я же вас послал далеко, — отвечает «омбудсмен».

— Комментариев, конкретики никакой Вы давать не собираетесь? Верно я понимаю?

— Я Вас тоже записываю на диктофон. Поэтому постарайтесь не извращать то, что я вам сообщил, и не искажать суть.

Судя по всему, подобная правозащитная деятельность заинтересует следователей. И на этот раз административным делом – как за распространение ложной информации – бывший полицейский может не отделаться.



Источник: ren.tv