Изуродовала женщин «пластический хирург» без медобразования на Кубани. До психического расстройства довела клиенток

Дело лжеврача СК передал в суд. Операции по абдоминопластике, блефоропластике, риносептопластике, эндоскопической подтяжке и другим видам пластики на лице Алена Верди проводила женщинам прямо у себя дома. Видео задержания и обысков.

Следователи передали дело лжехирурга в суд

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении лжепластического хирурга, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 14 апреля.

Следственными органами СлКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней врача-хирурга, не получившей медицинского образования на территории Российской Федерации. Она обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, в период с марта 2015 по октябрь 2017 года к врачу-хирургу обратились жительницы Краснодарского края для оказания им медицинской помощи путем выполнения операций по абдоминопластике, блефоропластике, риносептопластике, эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. Врач-хирург оперативные вмешательства проводила как в частной медицинской клинике Краснодара, так и по месту своего жительства и в арендованном помещении.

Так, в марте 2015 года врач-хирург предложила местной жительнице провести пластическую операцию – круговую блефоропластику. 23 марта 2015 года в арендованном обвиняемой помещении, расположенном в цокольном этаже жилого дома на улице 40-летия Победы, была проведена указанная пластическая операция. В связи с отсутствием у фигурантки соответствующего медицинского образования ее действия привели к возникновению у пациентки ряда последствий, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью женщины.

Также в декабре 2016 года обвиняемая в одной из частных клиник Краснодара, не имея специальных познаний в области пластической хирургии, оказала с дефектами платную медицинскую помощь по удалению у пациентки жировых комков Биша, липосакции и мастопексии. В результате своих действий врач причинила потерпевшей тяжкий вред здоровью. Кроме того, при проведении оперативного вмешательства — липосакции живота – обвиняемая в послеоперационном периоде не удалила дренаж.

Также в апреле и октябре 2017 года местные жительницы обратились в частную лечебную клинику Краснодара для оказания им платной медицинской помощи путем выполнения операции по абдоминопластике. Поскольку у фигурантки отсутствовало соответствующее медицинское образование, ее действия привели у одной из пациенток к стойкой утрате общей трудоспособности в виде ограничения активных движений в грудном и поясничном отделах позвоночника, а у второй женщины в результате операции также развились осложнения.

Кроме того, в результате допущенных хирургом дефектов у двух потерпевших развилось психическое расстройство в виде депрессивной реакции.

Напомним, что по месту жительства обвиняемой был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты анестезирующего действия.

Обвиняемая в ходе расследования уголовного дела представила фиктивные документы о наличии у нее якобы медицинского образования. Вместе с тем следователем из трех высших учебных заведений были получены данные о том, что женщина медицинского образования в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии не получала.

В отношении потерпевших были проведены комиссионные судебно-медицинские экспертизы, согласно заключениям которых действиями хирурга был причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, имеющиеся у пациенток внешние изменения – обезображивание лица от оперативных вмешательств хирурга – являются неизгладимыми.

В отношении обвиняемой продолжает действовать ранее избранная судом мера пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках расследования уголовного дела было проведено 19 экспертиз — судебно-медицинские и психолого-психиатрические.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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