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Выплатят 50% зарплаты бизнесменам при приеме на работу уволенных в пандемию коронавируса в Бердске. Но только в июле

12:45 16.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Куда и какие подавать документы, пока неизвестно, рассказала вице-мэр по экономике Жанна Шурова. Также неизвестно, компенсируют ли зарплаты с марта по июнь. При этом президент пообщел компенсировать всю среднюю зарплату.

Выплатят 50% зарплаты бизнесменам при приеме на работу уволенных в пандемию коронавируса в Бердске. Но только в июле
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выплатят 50% зарплаты бизнесменам при приеме на работу уволенных в пандемию коронавируса в Бердске. Но только в июле

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Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял ряд мер поддержки для бизнеса. Сред них – компенсация 50% средней зарплаты новым сотрудникам, потерявшим работу. Только работать эта мера начнет с июля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе Цента содействия развитию предпринимательства Новосибирской области от минпромторга региона.

Помощь бизнесу на уровне региона

9 апреля на сайте Правительства появилась информация о плане первоочередных мероприятиях по поддержке региональной экономики.

Пункт 3.1 говорит о компенсации зарплаты:

Частичное (50% размера среднемесячной начисленной заработной платы в Новосибирской области за 2019 год) возмещение (субсидия) работодателям расходов на оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан.

Только там же указана дата реализации мер — с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. Это подтвердили и специалисты пресс-службы Центра содействия.

— Вступит в силу 1го июля, -уточнили специалисты 15 апреля.

Этот же факт подтвердила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике и заместитель руководитель штаба по противодействию распространения коронавируса Жанна Шурова 15 апреля.

— Да действительно, такая мера прописана. Но пока у нас нет разъяснений, как конкретно она будет работать. Мы сделаем запрос, и как только у нас будет подробная информация, мы ее предоставим, — уточнила Жанна Сергеевна.

Эта мера поддержки будет реализовываться в виде субсидии, компенсации расходов. Смогут ли предприниматели компенсировать половину средней зарплаты за март, апрель, май и июнь, станет скоро известно.

Помощь президента:

Без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и мае приказал президент Владимир Путин.

Заявление работодатели будут подавать дистанционно с 1 мая. Получат деньги на апрельскую зарплату 18 мая.

— Прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие, согласованные со всеми ведомствами решения. Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства, — заявил Владимир Путин 15 апреля в ходе совещания с членами правительства.

Объем помощи будет определяться по численности работников компании по состоянию на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц.

— Единственное условие для получения средств — сохранение не менее 90% от штатной численности сотрудников на 1 апреля, — сказал глава государства министрам.


Как все-таки будет работать поддержка от губернатора — читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Нужна компенсация?

Аноним, 16 апреля 2020 13:50
Хааа а как же закон? Невыплата -штраф.Или прокуратура на словах только подтвердит что не будет рассматривать жалобы.А?

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