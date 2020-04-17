17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Общественную баню не построят ко Дню города из-за самоизоляции по COVID-19 в Бердске

10:30 17.04.2020 Фото: Галина Панчева
1 0

До 20 апреля мэрия получит заключение экспертизы. В мае, на месяц позже, чем планировали, запустят аукцион.

Общественную баню не построят ко Дню города из за самоизоляции по COVID 19 в Бердске
Старое здание общественной бани снесли в ноябре 2019 года
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Общественную баню не построят ко Дню города из за самоизоляции по COVID 19 в Бердске

Что убивает вирус COVID-19 за десяток секунд?«К нам не ломанулись, но за аренду надо платить»: Не боятся коронавируса парикмахеры и их клиенты в БердскеЕщё 694 новостей

Общественную баню не построят ко Дню города в Бердске. В процесс вмешались непредвиденные обстоятельства — короновирусная инфекция.

— У нас затянулся срок в части прохождения госэкспертизы проектно-сметной документации в связи с тем, что был объявлен период самоизоляции. Те органы, которые занимаются данной деятельностью, ее приостановили. В настоящее время работа возобновлена и мы планируем до 20 апреля получить заключение экспертизы и объявить аукцион. Мы планировали объявление аукциона на март и в апреле уже заключить контракт, чтобы приступить к строительству. Но по независящим от нас обстоятельствам получился форс-мажор. Аукционная документация у нас готова, мы ждем заключение экспертизы, от всех соответствующих служб у нас заключение есть. Рабочая группа собиралась, мы это обсуждали. Поэтому планируем в мае запустить аукцион. Тем более, что сейчас Центр размещения муниципального заказа работает. Деньги, повторюсь, из местного бюджета. Мы торгуем не через УКСис. Мы готовы в мае приступить к размещению аукциона. Мы ставили сроки ко Дню города, что баня будет сдана. Сроки будем пересматривать, советоваться, рабочую группу собирать. Мы понимаем, что строительная индустрия приступила к работе, но может возникнуть ряд вопросов именно по срокам, — рассказала вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новая городская баня появится на прежнем месте в Бердске — по ул. Комсомольской, 1а. Планировалось, что общественную баню возведут на месте снесенного «цыганского» барака на пересечении ул. Суворова и к. Маркса. Однако экономисты горадминистрации подсчитали затраты на ее строительство и пришли к выводу — строительство бани на этом месте будет экономически неэффективным. Ведь подведение сетей и коммуникаций к месту «цыганского» барака обошлось бы бюджету города в 12 млн рублей.

Согласно проекту новая баня будет современной и позволит париться даже инвалидам.

Возможно, общественники предложат запустить транспорт до бани, сделать его более доступным для горожан. Допускается и вариант размещения оздоровительного кафе, парикмахерской. Однако при условии, если эти услуги необходимы посетителям бани.

Построенную в 1955 году баню по ул. Комсомольская, 1а, обследовали на техническое состояние и пришли к выводу, что она находится в аварийном состоянии и не пригодна для эксплуатации. Здание снесли в конце ноября 2019 года. Эта работа обошлась бюджету Бердска в 600 тыс. рублей.

Раньше в городе работали три муниципальные бани: в Микрорайоне, центре города и в Новом поселке.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы посещаете общественную баню?

Аноним, 17 апреля 2020 12:07
НВР: Зачем? Чтобы иммунитет потренировать?
Расскажите в каком бедственном положении оказались девушки с пониженной социальной ответственностью в связи с карантином.
Пишут ли они тревожные запорожские письма турецким султанам - жириновским, кои обещали легализовать их рискованный и тяжкий труд?))

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

АвтоВАЗ принимает онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada
12:34 17-04-2020
АвтоВАЗ принимает онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada
Цены на отправку писем и посылок подняла Почта России в Бердске и России. Узнай на сколько
12:30 17-04-2020
Цены на отправку писем и посылок подняла Почта России в Бердске и России. Узнай на сколько
Коронавирус гибнет при + 92 градусов за 15 минут, выяснили ученые из Франции
12:22 17-04-2020
Коронавирус гибнет при + 92 градусов за 15 минут, выяснили ученые из Франции
Fox News: вирус коронавируса искусственно создали в лаборатории в Ухане 2
12:15 17-04-2020
Fox News: вирус коронавируса искусственно создали в лаборатории в Ухане
БердскПо 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже
12:12 17-04-2020
По 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:07 17-04-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскНовые правила получения сертификата на материнский капитал с 15 апреля действуют в Бердске, Новосибирске, России
12:06 17-04-2020
Новые правила получения сертификата на материнский капитал с 15 апреля действуют в Бердске, Новосибирске, России
БердскС шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из-за прошлогодней грязи в Бердске 1
12:00 17-04-2020
С шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из-за прошлогодней грязи в Бердске
БердскВыплата 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет: кому, как и куда перечислят в Бердсе, Новосибирске, России. Инструкция ПФР
11:57 17-04-2020
Выплата 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет: кому, как и куда перечислят в Бердсе, Новосибирске, России. Инструкция ПФР
Свалились качели на детской площадке на 8-летнего мальчика в в республике Коми. На УК завели дело
11:45 17-04-2020
Свалились качели на детской площадке на 8-летнего мальчика в в республике Коми. На УК завели дело