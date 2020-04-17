Общественную баню не построят ко Дню города из-за самоизоляции по COVID-19 в Бердске

Старое здание общественной бани снесли в ноябре 2019 года

Общественную баню не построят ко Дню города в Бердске. В процесс вмешались непредвиденные обстоятельства — короновирусная инфекция.

— У нас затянулся срок в части прохождения госэкспертизы проектно-сметной документации в связи с тем, что был объявлен период самоизоляции. Те органы, которые занимаются данной деятельностью, ее приостановили. В настоящее время работа возобновлена и мы планируем до 20 апреля получить заключение экспертизы и объявить аукцион. Мы планировали объявление аукциона на март и в апреле уже заключить контракт, чтобы приступить к строительству. Но по независящим от нас обстоятельствам получился форс-мажор. Аукционная документация у нас готова, мы ждем заключение экспертизы, от всех соответствующих служб у нас заключение есть. Рабочая группа собиралась, мы это обсуждали. Поэтому планируем в мае запустить аукцион. Тем более, что сейчас Центр размещения муниципального заказа работает. Деньги, повторюсь, из местного бюджета. Мы торгуем не через УКСис. Мы готовы в мае приступить к размещению аукциона. Мы ставили сроки ко Дню города, что баня будет сдана. Сроки будем пересматривать, советоваться, рабочую группу собирать. Мы понимаем, что строительная индустрия приступила к работе, но может возникнуть ряд вопросов именно по срокам, — рассказала вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новая городская баня появится на прежнем месте в Бердске — по ул. Комсомольской, 1а. Планировалось, что общественную баню возведут на месте снесенного «цыганского» барака на пересечении ул. Суворова и к. Маркса. Однако экономисты горадминистрации подсчитали затраты на ее строительство и пришли к выводу — строительство бани на этом месте будет экономически неэффективным. Ведь подведение сетей и коммуникаций к месту «цыганского» барака обошлось бы бюджету города в 12 млн рублей.

Согласно проекту новая баня будет современной и позволит париться даже инвалидам.

Возможно, общественники предложат запустить транспорт до бани, сделать его более доступным для горожан. Допускается и вариант размещения оздоровительного кафе, парикмахерской. Однако при условии, если эти услуги необходимы посетителям бани.

Построенную в 1955 году баню по ул. Комсомольская, 1а, обследовали на техническое состояние и пришли к выводу, что она находится в аварийном состоянии и не пригодна для эксплуатации. Здание снесли в конце ноября 2019 года. Эта работа обошлась бюджету Бердска в 600 тыс. рублей.

Раньше в городе работали три муниципальные бани: в Микрорайоне, центре города и в Новом поселке.