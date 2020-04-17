443 теста на коронавирус по показаниям взяли у бердчан. Самостоятельно сдать анализ нельзя в Бердске

Теперь по приказу минздрава все заболевшие ОРВИ обследуются на COVID-19 после предварительного осмотра врача. Как и все прибывающие из-за границы, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Анализ на коронавирус хотят сдавать самостоятельно жители Бердска

Где сдать анализ на коронавирус в Бердске? И скольким людям сделали его в нашем городе? С такими вопросами в редакцию обращаются читатели. На этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Напомним, Алла Николаевна также рассказала, как протекает легкая форма коронавируса и как при ней лечатся дома. Что делать близким, как жить одной квартире. Напомним, первый случай COVID-19 зафиксирован в Бердске. Девушка 29 лет прилетела из Сочи. В Новосибирской области 76 зараженный, два умерли. 7 человек за пределы региона не выезжали.

— Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена, — уточнила Алла Николаевна 17 апреля.

Она отметила, что анализы делаются по медицинским показаниям.

— Все лица, прибывающие из-за границы на территорию Российской Федерации, а также из Москвы и Санкт-Петербурга подлежат изоляции и медицинскому наблюдению по месту жительства. О факте прибытия необходимо сообщить на «горячую линию» тел. 112, — сказал главврач.

Дробинская сказала, что все действия и рекомендации исполняются согласно приказу Минздрава России от 19.03.2020г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Также по последнему постановлению, все заболевшие ОРВИ различной степени тяжести подлежат обследованию на COVID-19 после предварительного осмотра врача.

— В Бердске проведено 443 теста на коронавирус по медицинским показаниям. Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в г. Новосибирске. В Бердске анализ не проводится, — уточнила Алла Николаевна.