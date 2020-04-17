На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России

Возможность для получения электронного листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше, если они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Работающие пенсионеры смогут получить больничный с 20 по 30 апреля

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.

Документ выдадут на основе данных, переданных работодателями в Фонд социального страхования (ФСС), уточнил он.

«Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», — добавил министр.

В Минтруде отметили, что возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше, если они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.

Расчет такого пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100%-ном размере. Для расчета размера пособия берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком в размере 69961,65 рубля.

Ранее аналогичный временный порядок дистанционного оформления больничных для россиян старше 65 лет был предусмотрен на период с 6 по 19 апреля.