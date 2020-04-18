Правила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце.

При подаче заявления с 1 июля по 1 октября 2020 года пособие перечисляется одним платежом

Правительство установило правила перечисления ежемесячных выплат на каждого ребенка до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал.

Соответствующее постановление кабинета министров от 9 апреля 2020 года № 474 «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал» вступает в силу сегодня, 18 апреля.

В апреле-июне 2020 года семьи с детьми получат ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Деньги перечислят, если право на маткапитал возникло у семьи до 1 июля 2020 года. Причем такая соцпомощь положена и тем, кто уже полностью израсходовал семейный капитал.

За назначением выплат можно обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) в любое время до 1 октября 2020 года. Заявление на соцподдержку подается через Единый портал госуслуг, личный кабинет застрахованного лица или через МФЦ.

Перечисление средств производится территориальным органом ПФР в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления на указанный в нем банковский счет.

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце.

При подаче заявления с 1 июля по 1 октября 2020 года пособие перечисляется одним платежом.

Отказать в его получении могут, в частности, в случае лишения или ограничения родительских прав и предоставления неверных сведений о семье.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ по выплате 5000 рублей