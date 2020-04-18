18.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Правила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля

17:06 18.04.2020 Фото: www.pexels.com
0

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце.

Правила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля
При подаче заявления с 1 июля по 1 октября 2020 года пособие перечисляется одним платежом
Сюжет: Все пособия Путина
Правила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля

Правила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреляКак оформить пособие по безработице и получить 3000 рублей на каждого ребенка от Путина в Бердске?Ещё 34 новостейСюжет: Все детские пособия и маткапиталПравила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреляВыплата 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет: кому, как и куда перечислят в Бердсе, Новосибирске, России. Инструкция ПФРЕщё 144 новостей

Правительство установило правила перечисления ежемесячных выплат на каждого ребенка до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал.

Соответствующее постановление кабинета министров от 9 апреля 2020 года № 474 «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал» вступает в силу сегодня, 18 апреля.

В апреле-июне 2020 года семьи с детьми получат ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Деньги перечислят, если право на маткапитал возникло у семьи до 1 июля 2020 года. Причем такая соцпомощь положена и тем, кто уже полностью израсходовал семейный капитал.

За назначением выплат можно обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) в любое время до 1 октября 2020 года. Заявление на соцподдержку подается через Единый портал госуслуг, личный кабинет застрахованного лица или через МФЦ.

Перечисление средств производится территориальным органом ПФР в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления на указанный в нем банковский счет.
Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце.

При подаче заявления с 1 июля по 1 октября 2020 года пособие перечисляется одним платежом.

Отказать в его получении могут, в частности, в случае лишения или ограничения родительских прав и предоставления неверных сведений о семье.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ по выплате 5000 рублей

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!
20:46 18-04-2020
Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!
БердскВысыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара 1
20:28 18-04-2020
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
БердскПрыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме 2
20:15 18-04-2020
Прыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на видео
19:32 18-04-2020
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на видео
200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля 6
17:11 18-04-2020
200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля
БердскПравила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля
17:06 18-04-2020
Правила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля
Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом 8
17:03 18-04-2020
Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом
БердскЗаразился первый ребенок COVID-19 на 18 апреля в Новосибирской области. Выявлено 10 новых случаев коронавируса
16:52 18-04-2020
Заразился первый ребенок COVID-19 на 18 апреля в Новосибирской области. Выявлено 10 новых случаев коронавируса
Заражены коронавирусом 2 млн 251 тыс. человек в мире на 18 апреля
16:45 18-04-2020
Заражены коронавирусом 2 млн 251 тыс. человек в мире на 18 апреля
БердскЗаболело горло и заложило нос - у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 1
16:34 18-04-2020
Заболело горло и заложило нос - у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская