22.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска

20:03 22.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
0

Жители массово гуляют по городу, нарушая режим самоизоляции. Фото и видео прогулки по Бердску в пандемию коронавируса 22 апреля 2020 года.

Не накручивай себя, что заболеешь COVID 19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Надежда Антонова считает, чтобы не заболеть нужно оставаться дома
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не накручивай себя, что заболеешь COVID 19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска

Не накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница БердскаРаскритиковал скорость создания койко-мест для коронавирусных больных в российских регионах МишустинЕщё 787 новостей

Идет четвертая неделя самоизоляции в Бердске. Нахождение в четырех стенах долгое время — испытание не из легких. Поэтому горожане, несмотря на строгие запреты и введенный режим самоизоляции, выбираются на улицу. Кому-то вирус, ежедневно уносящий тысячи жизней, может показаться далеким , но число зараженных растет с каждым днем.

В Новосибирской области на 22 апреля — 135 случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено еще 3 пациента с коронавирусной инфекцией. Они никуда не выезжали, с больными не контактировали. Перчатки и маски снижают риск заражения, но не являются волшебной панацеей от вируса.

Надежда Антонова призналась « Курьер. Среда. Бердск», что ходила в больницу делать укол, а так сидит дома.

— Я дома чай пью с травками и малиной, пока не болею. Не нужно накручивать себя, что сейчас заразишься, заболеешь и помрешь. Нужно сидеть дома, особенно людям старшего поколения, тогда не заразишься коронавирусом, — считает Надежда Владимировна.

Конечно, очень большой соблазн в прекрасную погоду, когда трава зеленеет и солнце припекает, выйти на улицу. Но именно сейчас от каждого из нас зависит будет ли продлен режим самоизоляции. Если сегодня вы остались дома, то через неделю, будем надеется, каждый желающий сможет прогуляться по городу и пойти в гости. Если, конечно не продлят ограничительные меры.

Не накручивай себя, что заболеешь COVID 19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Не накручивай себя, что заболеешь COVID 19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Не накручивай себя, что заболеешь COVID 19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Не накручивай себя, что заболеешь COVID 19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Не накручивай себя, что заболеешь COVID 19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Не накручивай себя, что заболеешь COVID 19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Продлят самоизоляцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКого и как наказывают за нарушение самоизоляции в Бердске, разъяснил Верховный суд
20:34 22-04-2020
Кого и как наказывают за нарушение самоизоляции в Бердске, разъяснил Верховный суд
Чушью назвали в Кремле информацию о ссоре Путина из-за нефти с принцем Саудовской Аравии
20:24 22-04-2020
Чушью назвали в Кремле информацию о ссоре Путина из-за нефти с принцем Саудовской Аравии
БердскПоздравил Ленина с юбилеем гвоздиками в самоизоляцию активист "Сути времени" в Бердске 2
20:16 22-04-2020
Поздравил Ленина с юбилеем гвоздиками в самоизоляцию активист
БердскНе накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
20:03 22-04-2020
Не накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Раскритиковал скорость создания койко-мест для коронавирусных больных в российских регионах Мишустин
19:53 22-04-2020
Раскритиковал скорость создания койко-мест для коронавирусных больных в российских регионах Мишустин
Мертвым нашли пропавшего без вести в Крыму заглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина
19:41 22-04-2020
Мертвым нашли пропавшего без вести в Крыму заглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина
БердскФото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150-летия Ленина 22 апреля в Бердске
19:25 22-04-2020
Фото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150-летия Ленина 22 апреля в Бердске
Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав 2
19:14 22-04-2020
Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав
БердскСколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?
19:00 22-04-2020
Сколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?
Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля
18:50 22-04-2020
Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля