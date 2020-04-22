Не накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска

Жители массово гуляют по городу, нарушая режим самоизоляции. Фото и видео прогулки по Бердску в пандемию коронавируса 22 апреля 2020 года.

Надежда Антонова считает, чтобы не заболеть нужно оставаться дома

Идет четвертая неделя самоизоляции в Бердске. Нахождение в четырех стенах долгое время — испытание не из легких. Поэтому горожане, несмотря на строгие запреты и введенный режим самоизоляции, выбираются на улицу. Кому-то вирус, ежедневно уносящий тысячи жизней, может показаться далеким , но число зараженных растет с каждым днем.

В Новосибирской области на 22 апреля — 135 случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено еще 3 пациента с коронавирусной инфекцией. Они никуда не выезжали, с больными не контактировали. Перчатки и маски снижают риск заражения, но не являются волшебной панацеей от вируса.

Надежда Антонова призналась « Курьер. Среда. Бердск», что ходила в больницу делать укол, а так сидит дома.



— Я дома чай пью с травками и малиной, пока не болею. Не нужно накручивать себя, что сейчас заразишься, заболеешь и помрешь. Нужно сидеть дома, особенно людям старшего поколения, тогда не заразишься коронавирусом, — считает Надежда Владимировна.

Конечно, очень большой соблазн в прекрасную погоду, когда трава зеленеет и солнце припекает, выйти на улицу. Но именно сейчас от каждого из нас зависит будет ли продлен режим самоизоляции. Если сегодня вы остались дома, то через неделю, будем надеется, каждый желающий сможет прогуляться по городу и пойти в гости. Если, конечно не продлят ограничительные меры.

Автор видео Елена Белоусова