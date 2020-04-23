Кремль не знает дату снятия режима самоизоляции в России

Кремль не определял дату, когда необходимо будет принять решение об окончании действия ограничений в стране из-за коронавируса, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нет, такой даты нет», — сказал представитель Кремля. Он пояснил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли — 555.