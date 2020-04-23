Кремль не знает дату снятия режима самоизоляции в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией. На 23 апреля в РФ умерли от коронавируса 555 человек.

Песков заявил, что дата окончания самоизоляции пока не определена

Кремль не определял дату, когда необходимо будет принять решение об окончании действия ограничений в стране из-за коронавируса, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, такой даты нет», — сказал представитель Кремля. Он пояснил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли — 555.