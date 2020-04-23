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Кремль не знает дату снятия режима самоизоляции в России

18:32 23.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией. На 23 апреля в РФ умерли от коронавируса 555 человек.

Кремль не знает дату снятия режима самоизоляции в России
Песков заявил, что дата окончания самоизоляции пока не определена
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кремль не знает дату снятия режима самоизоляции в России

Разгонять гуляющих в самоизоляцию подростков выйдут чиновники БердскаКоронавирус проник уже в 10 городов и районов Новосибирской области на 23 апреляЕщё 809 новостей

Кремль не определял дату, когда необходимо будет принять решение об окончании действия ограничений в стране из-за коронавируса, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, такой даты нет», — сказал представитель Кремля. Он пояснил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли — 555.

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От редакции

Когда снимут ограничения?

Covid-19, 23 апреля 2020 19:03
Для них чем дольше, тем лучше - больше можно напринимать законов, ограничивающих права граждан.
Анна автоледи, 23 апреля 2020 20:11
Им-то хорошо, им зарплата капает, а вот кто подумает о людях?

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