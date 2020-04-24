Уже бы сели: Просят сидеть с детьми дома, а не отводить в сад неработающих родителей из-за коронавируса в Бердске

В период самоизоляции лучше оставаться дома

На время самоизоляции, в детских садах Бердска работают дежурные группы. При этом Жанна Тузова отметила, что если у родителей есть возможность оставить ребенка дома, лучше это сделать.

— Нет ничего дороже здоровья и жизни детей. Мы все испытываем временные трудности. Наша позиция — однозначно соблюдать требования режима самоизоляции. Сейчас есть возможность заняться тем, что вы не могли себе позволить в рабочее время,- озвучила свое мнение Жанна Тузова, 24 апреля.