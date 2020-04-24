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Уже бы сели: Просят сидеть с детьми дома, а не отводить в сад неработающих родителей из-за коронавируса в Бердске

14:00 24.04.2020, Елена Белоусова Фото: pexels.com
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Нет ничего дороже здоровья и жизни детей, считает директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова.

Уже бы сели: Просят сидеть с детьми дома, а не отводить в сад неработающих родителей из за коронавируса в Бердске
В период самоизоляции лучше оставаться дома
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Уже бы сели: Просят сидеть с детьми дома, а не отводить в сад неработающих родителей из за коронавируса в Бердске

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На время самоизоляции, в детских садах Бердска работают дежурные группы. При этом Жанна Тузова отметила, что если у родителей есть возможность оставить ребенка дома, лучше это сделать.

— Нет ничего дороже здоровья и жизни детей. Мы все испытываем временные трудности. Наша позиция — однозначно соблюдать требования режима самоизоляции. Сейчас есть возможность заняться тем, что вы не могли себе позволить в рабочее время,- озвучила свое мнение Жанна Тузова, 24 апреля.

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От редакции

Ваши дети дома?

Аноним, 24 апреля 2020 14:03
Говорили же что в садик будут принимать по справкам от родителей с работы ,а не просто так.

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