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В какой день Светлой седмицы после Пасхи можно получить Артос в церкви? Что из себя представляет этот особый хлеб

14:05 24.04.2020 Фото: rsute.ru
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Артос считается особым хлебом, который связан с самым большим чудом – Воскрешением Иисуса Христа.

В какой день Светлой седмицы после Пасхи можно получить Артос в церкви? Что из себя представляет этот особый хлеб
В церкви каждый православный верующий может получить артос на 6-й день Светлой седмицы
Сюжет: Православные обряды
В какой день Светлой седмицы после Пасхи можно получить Артос в церкви? Что из себя представляет этот особый хлеб

В какой день Светлой седмицы после Пасхи можно получить Артос в церкви? Что из себя представляет этот особый хлебЕдиницы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видеоЕщё 75 новостей

После того как отпраздновали Пасху, наступает Светлая седмица, каждый день которой наполнен своими традициями, запретами и разрешенными делами. В этот период перед Небесными вратами в храме можно увидеть на специальном месте хлеб, который носит название артос. Его принято раздавать в определенный день православным верующим.

Когда в церкви раздают артос и что значит эта традиция

В церкви каждый православный верующий может получить артос на 6-й день Светлой седмицы.

Традиция раздавать хлеб артос была еще во времена апостолов. После того как Иисус воскрес на 40-й день, он вознесся на Небеса, а его последователи находили утешение в воспоминаниях о Нем, и всем, что с Ним связано. Во время общей молитвы апостолы вспоминали Тайную вечерю, и первое место за столом пустовало. Это связано с тем, что предназначалось оно Учителю, и на это место ставили хлеб.

Хлеб артос является символом того, что Иисус Христос принял все грехи, которые сотворили люди. Благодаря такому хлебу люди получают доказательство того, что Спаситель незримо всегда рядом.

На артосе изображают крест и венок из терна, и это напоминает людям о том, что Иисусу удалось победить смерть. Хлеб напоминает просфору, но только размер у него больше.

Что из себя представляет артос и как его пекут

Артос является символом плоти Христа, как и вино символом его крови. Хлеб является каноническим символом Библии, и в ней он часто упоминается. К любому хлебу должно быть особое внимание: о нем нельзя высказываться негативно или выбрасывать. Артос считается особым хлебом, который связан с самым большим чудом – Воскрешением Иисуса Христа.

Если переводить с греческого, артос можно трактовать как «квасный хлеб». Он оставляется возле икон, на которых изображено Воскресение Иисуса Христа. После того как проходят Пасхальные праздники, его раздают всем православным верующим.

Артос принято печь в Страстную и Светлую седмицу. Процесс приготовления очень похож на то, как готовят просфоры, но только времени требуется дольше – порядка 4-х часов. Если брать процесс со всеми приготовлениями, то готовится артос в течение 24 часов.

Для выпекания применяют алюминиевые формы, а готовый продукт имеет желтоватый оттенок. Такой хлеб хранится в месте, которое специально для этого отведено, и если все сделать правильно, то хранение может продлиться до нескольких месяцев.

После того как на Пасху завершается Литургия, артос устанавливается перед Царскими вратами, чтобы была возможность освятить его. Каждый день во время совершения крестного хода артос также берут.

Артос  является очень значимым, как и освященная вода. Он может помочь избавиться от различных недугов, а вот хранят его возле икон, для этого подготавливают специальный мешочек из полотна.

Источник: rsute.ru

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От редакции

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Аноним, 24 апреля 2020 14:17
НВР:
Я ещё не выжил из ума, чтобы таким мракобесием страдать )))
Аноним, 24 апреля 2020 14:41
Ни в какой нельзя. Самоизоляция! Или вы не слышали?

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