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Заразился COVID-19 врач в поликлинике №22 Новосибирска. Медучреждение не закрыли

19:47 24.04.2020 Фото: Nso.ru
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По словам главы регионального минздрава Константина Хальзова, каждому случаю заражения среди медперсонала уделяется особое внимание, проводятся все необходимые эпидрасследования, тестируется окружение.

Заразился COVID 19 врач в поликлинике №22 Новосибирска. Медучреждение не закрыли
Сообщение регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции провел глава минздрава НСО Константин Хальзов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразился COVID 19 врач в поликлинике №22 Новосибирска. Медучреждение не закрыли

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Почти 20 000 тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Новосибирской области, более 20 пациентов уже выздоровели. О текущей эпидемиологической обстановке и принимаемых в регионе мерах по противодействию распространения инфекции рассказал 24 апреля на брифинге в Правительстве региона министр здравоохранения Константин Хальзов.

«На сегодня у нас 209 подтвержденных случаев, 41 из них зарегистрировано за последние сутки. Эта цифра говорит о результате проводимой в регионе работы по выявлению всех контактов, а также о том, что оптимально определяется круг возможного общения. Также стоит отметить, что за последнюю неделю мы видим все больше бессимптомных заболевших, либо с минимальными проявлениями ОРВИ», – отметил Константин Хальзов.

Также министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал ситуацию, связанную с поликлиникой №22 в г. Новосибирске. Министр обратил внимание, что в поликлинике зафиксирован единичный случай заболевания среди медицинского персонала. Поликлиника работает в обычном режиме, проблем с организацией медицинской помощи нет. При этом каждому случаю заражения среди медперсонала уделяется особое внимание, проводятся все необходимые эпидрасследования, тестируется окружение.

Говоря о наличии аппаратов ИВЛ, Константин Хальзов подчеркнул, что аппараты имеются в достаточном количестве, кроме того, законтрактованы дополнительные аппараты.

По данным оперативного штаба, на 10.00 24 апреля в Новосибирской области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 209, из них 8 детей. 24 человека выздоровели.

Всего в регионе проведено 19 388 тестов на коронавирусную инфекцию.

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