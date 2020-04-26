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Второго больного коронавирусом выявили в Бердске на 26 апреля

17:36 26.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вторую с положительным тестом на COVID-19 женщину по постановлению Роспотребнадзора госпитализировали 25 ареля в новосибирскую ГКИБ 1. Под наблюдением находятся 43 бердчанина.

Второго больного коронавирусом выявили в Бердске на 26 апреля
В Бердске два заболевших коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Второго больного коронавирусом выявили в Бердске на 26 апреля

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По данным оперативного штаба, на 26 апреля в Бердске зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом. По информации «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, заболевшая — женщина.

Под медицинским наблюдением находятся 43 жителя города, из них 1 ребёнок. По постановлению Роспотребнадзора — 24 человек. Самообратившихся граждан — 19. За сутки снято с наблюдения 6 граждан.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Всего медицинскими работниками проведено 485 обследования на выявление коронавируса, за сутки — 3.

Вчера, 25 апреля, госпитализировали второго положительного с COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора в ГКИБ 1 Новосибирска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая заболевшая в Бердске — 29-летняя девушка, приехавшая из Сочи.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Будут еще зараженные в Бердске?

Аноним, 26 апреля 2020 11:58
НВР:
Будут, пока люди не поймут, что нужно быть аккуратными. Многие про карантин уже совсем забыли и расслабились. Нужно носить маски, не только для того чтобы самому не заразиться, а для того чтобы других не заразить. Посмотрите сколько много бессимнтомных случаев.
Берегите себя и окружающих
Ириска, 26 апреля 2020 12:42
Как то мало информации, про первую прям всё расписали
Аноним, 26 апреля 2020 12:50
И никто не обмолвится даже словом,что своей то инфекционки в стотысячном городе нет,стыдобище преступное.
Александр, 26 апреля 2020 17:08
А что, на микрорайоне инфекционку разве прикрыли?
Артемий, 26 апреля 2020 19:58
Инфекционка-то есть, только её для короновируса не готовили.
Raven, 26 апреля 2020 14:43
Китай и Южная Корея можно сказать, что купировали пандемию. Посмотрите статистику Китая 84 239 заразилось всего - 4642 умерших - 78602 выздоровевших ИТОГО 995 больгых на сегодняшний день. Во многих странах ЮВ Азии и Австралия, то же динамика положительная. Странно все как-то. Как Китай это сделал, наши не учитывают их опыт? И почему у нас на Дальнем Востоке долго не было коронавируса и в небольших объемах?
Юлия, 26 апреля 2020 15:33
Китайцы ответственные,а у нас народ нет
Аноним, 26 апреля 2020 16:16
Ответ очень прост. Китайцы очень ответственны и исполнительны. Благодаря этому и удалось победить эпидемию. А у нас посмотрите в окно и дай бог к сентябрю с этим разобраться.
Аноним, 26 апреля 2020 15:36
Очень мало проводится обследований, отсюда и цифры заболевших - ни о чем
Аноним, 26 апреля 2020 16:17
Конечно больше. Людям с ОРВИ не берут анализы. Сколько таких бессимтомников ходит
Аноним, 26 апреля 2020 19:03
Вы не правы людям с признаками ОРВИ берут анализ на кароновирус, это я вам на своём примере говорю, при первом же обращении с признаками ОРВИ сначала приехал доктор и осмотрел меня, а потом приехал медработник в защитном костюме и взял анализ на кароновирус, хотя я никуда не выезжала и соблюдаю режим самоизоляции.
Аноним, 26 апреля 2020 18:47
Инфикционка есть только нет денег её доделывать

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