Второго больного коронавирусом выявили в Бердске на 26 апреля

По данным оперативного штаба, на 26 апреля в Бердске зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом. По информации «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, заболевшая — женщина.
Под медицинским наблюдением находятся 43 жителя города, из них 1 ребёнок. По постановлению Роспотребнадзора — 24 человек. Самообратившихся граждан — 19. За сутки снято с наблюдения 6 граждан.
Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Всего медицинскими работниками проведено 485 обследования на выявление коронавируса, за сутки — 3.
Вчера, 25 апреля, госпитализировали второго положительного с COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора в ГКИБ 1 Новосибирска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая заболевшая в Бердске — 29-летняя девушка, приехавшая из Сочи.
Подробности — в ближайшее время.
Будут, пока люди не поймут, что нужно быть аккуратными. Многие про карантин уже совсем забыли и расслабились. Нужно носить маски, не только для того чтобы самому не заразиться, а для того чтобы других не заразить. Посмотрите сколько много бессимнтомных случаев.
Берегите себя и окружающих