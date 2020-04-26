Второго больного коронавирусом выявили в Бердске на 26 апреля

Вторую с положительным тестом на COVID-19 женщину по постановлению Роспотребнадзора госпитализировали 25 ареля в новосибирскую ГКИБ 1. Под наблюдением находятся 43 бердчанина.

В Бердске два заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 26 апреля в Бердске зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом. По информации «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, заболевшая — женщина.

Под медицинским наблюдением находятся 43 жителя города, из них 1 ребёнок. По постановлению Роспотребнадзора — 24 человек. Самообратившихся граждан — 19. За сутки снято с наблюдения 6 граждан.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Всего медицинскими работниками проведено 485 обследования на выявление коронавируса, за сутки — 3.

Вчера, 25 апреля, госпитализировали второго положительного с COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора в ГКИБ 1 Новосибирска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая заболевшая в Бердске — 29-летняя девушка, приехавшая из Сочи.

Подробности — в ближайшее время.