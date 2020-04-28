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Силком затащили в машину и отвезли в лес: Страшное откровение Маши Малиновской об изнасиловании

12:54 28.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/malinovskaya_tv/
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По словам ведущей, её вместе с подругой затащили в машину и отвезли в лес, где преступники надругались над детьми.

 

Силком затащили в машину и отвезли в лес: Страшное откровение Маши Малиновской об изнасиловании

Изнасилование стало первым сексуальным опытом Маши Малиновской

Маша Малиновская поделилась в «Инстаграме» страшной историей о том, как ей пришлось столкнуться с насилием ещё в школьном возрасте. По словам ведущей, её вместе с подругой затащили в машину и отвезли в лес, где преступники надругались над детьми.

Силком затащили в машину и отвезли в лес: Страшное откровение Маши Малиновской об изнасилованииЯ пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, что бы могло спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес.

Маша Малиновская

Маша написала, что неоднократно думала о жутком инциденте, пытаясь понять, почему это произошло. И её слова стали ответом на необдуманное высказывание Тодоренко, после которого ту обвинили в оправдании домашнего насилия. «Твой муж тебя бьёт. А почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — заявила Регина в недавнем интервью.

Силком затащили в машину и отвезли в лес: Страшное откровение Маши Малиновской об изнасилованииПочему это произошло? Потому что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала, чтоб он меня не бил и не насиловал, и поняла что. Я просто не смогла вырваться и убежать. Поэтому я хочу сказать: «Регина, ты ТП»

Маша Малиновская

 Также о пережитом насилии рассказала в том числе певица Юлия Паршута, терпевшая побои от своего парня.
Источник: life.ru
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