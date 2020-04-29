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Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая «Зеленая комета» приближается к Земле

17:05 29.04.2020 Фото: pxhere.com
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В одном из своих предсказаний Ванга отмечала, что людей ждет «Телепир среди чумы», добавив, что год пяти цифр станет большим испытанием для человечества.

Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая Зеленая комета приближается к Земле
Как отмечают специалисты, на данный момент траектория движения объекта хаотична и постоянно меняется

Российскими астрономами была замечена комета Атлас, которая также была названа «Зеленой кометой». Специалисты прокомментировали свежие новости о космическом теле и о том, какую опасность оно может представлять в 2020 году.

Свежие новости и предсказания Ванги о Зеленой комете: чего ожидать в 2020 году

Американские астрономы сообщают, что 29 апреля 2020 года к планете Земля приблизится космическое тело, названное учеными «Зеленая комета».

По состоянию на 26 марта 2020 года специалистам удалось определить масштабы надвигающейся кометы. В диаметре космическое тело достигает около 4 километров.

Ученые продолжают изучать комету, чтобы удостовериться в том, что она не затронет планету. Как отмечают специалисты, на данный момент траектория движения объекта хаотична и постоянно меняется.

Многие считают, что происходящее подтверждает предсказания Ванги: провидица считала, что в 2020 году Землю ждет множество проблем.

В одном из своих предсказаний Ванга отмечала, что людей ждет «Телепир среди чумы», добавив, что год пяти цифр станет большим испытанием для человечества.

Последователи провидицы расшифровали предсказание и выяснили, что под словом «Телепир» Ванга подразумевала некий большой космический объект, который может угрожать жизни на Земле.

Многие предсказания провидицы, по мнению специалистов, начали сбываться. Год пяти цифр, предсказывала болгарская провидица, придет не только для того, чтобы избавить людей от ненужных вещей, но и может стать фатальным для человечества.

Чем может быть опасна Зеленая комета для Земли: точка зрения ученых

Астрономы видят опасность в Зеленой комете в первую очередь не из-за ее габаритов. Специалисты обеспокоены траекторией космического объекта.

За последний год наблюдения за кометой она дважды кардинально меняла траекторию и, как отмечают ученые, преодолевала огромные участки космического пространства за короткий отрезок времени.

Если траектория движения Зеленой кометы изменится в направлении Земли, планету ждет большое потрясение.

При попадании космического объекта таких размеров в гравитационное поле Земли их столкновение неизбежно: падая, комета не успеет сгореть в атмосфере.

Падение кометы, по мнение астрономов, вызовет потрясения по всей планете и приведет к массовым разрушениям и смертям.

На фоне ситуации с распространением коронавируса, который также предсказывала Ванга, страны с мировым влиянием не смогут справиться с последствиями падения кометы.

Может ли опасность падения Зеленой кометы миновать Землю в 2020 году

Несмотря на пессимистичные прогнозы большинства астрономов, некоторые ученые считают, что на данный момент Зеленая комета не представляет опасности для Земли.

Космический объект на данный момент находится на безопасном расстоянии. Ученые также отмечают, что яркость кометы увеличивается, что может свидетельствовать о том, что она разрушается изнутри.

Если Зеленая комета взорвется в космосе, населению планеты не грозит опасность. В этот момент в небе будет видна большая вспышка, однако осколки не долетят до поверхности Земли, так как сгорят в атмосфере.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Стоит бояться "Зеленой кометы"?

Андрей, 31 марта 2020 02:56
Недавно перечитывал Апокалипсис ,из Нового завета, там очень четко описывается падение горы в море , когда погибнут 1/3 судов. Интересно, что до этого по видимому посыпется всякая мелочь и сгорит 1/3 растений. Похоже, что астероид или например эта комета начнет распадаться, а может власти и бомбу жахнут,но столкновения избежать не удастся. А далее всякие болезни , по писанию. Болезнь (Короновирус) уже началась, пора и столкновению быть.
Аноним, 31 марта 2020 16:40
бог знает только мне кажется что человек сам себе уготовил жуткую казнь
Аноним, 01 апреля 2020 14:25
Ребята есть города которые могут непостродать но мне кажется если он упадёт умрут 3 4 милиона человек будут очень много выживших а вы знаете что мы размножаемся также быстро поэтому ваобще комета не паподёт на землю либо взарвётся либо разрушится либо згорит но на плонету упадут асколки по моему. ВАНГА СКАЗАЛА ЧТО РУССКИМ ПРИДЁТСЯ СТОЛКНУТСЯ С НЕКОТОРЫМИ ПРОБЛЕМАМИ А АМЕРИКЕ СТОИТ БОЯТСЯ МНОГО ЧЕГО.
Илья, 02 апреля 2020 22:19
Я с тобой согласен
Alex, 31 марта 2020 20:08
не предсказывала она его где доказательства
Николай, 31 марта 2020 22:20
С 1 апреля друзья))метеорит всего 160 метров с сайта NASA))))
София, 02 апреля 2020 14:56
Всё время говорили что конец света. И где?!
Челябинка, 03 апреля 2020 00:52
Нам в Челябинске 2013 хватило! Даже губернатор до икоты напугался.
Аноним, 29 апреля 2020 14:58
Нет он 4км везде говорят
Аноним, 31 марта 2020 22:38
НВР:
Да
Аноним, 01 апреля 2020 02:11
НВР:
Нет
Аноним, 02 апреля 2020 09:47
НВР:
Да бояться надо это же страшно
Аноним, 02 апреля 2020 13:47
НВР:
К сожалению
Лиза, 02 апреля 2020 19:01
Мне интересно, куда он упадёт? Это волнует меня больше всего
Аноним, 02 апреля 2020 23:05
Страшно В этой ситуации каждый у себя один
Алексей, 10 апреля 2020 16:30
точно не в Россию
Георгий, 15 апреля 2020 18:41
Алексей, надейся... Надейся.....
Плн, 16 апреля 2020 21:49
Говорят в Атлантический океан
Аноним, 02 апреля 2020 22:15
Нет пролетит мимо)))
Елька, 03 апреля 2020 00:16
Да ребята мож кто сам может увидеть что нас с этим метеоритом ждет...есть среди нас провидицы
Поросёнок Пётр, 03 апреля 2020 01:19
Есть провидцы
Я вижу, что за весной придёт лето, среда сменится четвергом, а по прошествии ночи, наступит день
И кстати Ванга ничего про эту комету не знала, так C/2019 Y4, обнаружена автоматизированной системой Atlas буквально на днях, 28 декабря 2019 года И никакой опасности для Земли она не представляет
Её даже будет немножко видно, возможно, но, к сожалению не так хорошо, как незабвенную комету Хейла — Боппа в 1997 году.
Аноним, 03 апреля 2020 00:44
НВР:
Да я блин своего отражения в зеркале уже боюсь!
Метеорит, коронавирус, теперь комета, блин! Может хватит невероятных событий уже?
Жительница Челябинска.
Аноним, 03 апреля 2020 03:36
НВР:
Ванга не предсказывала что упадёт 29 Апреля. Она предсказывала что упадёт 22 февраля, в день 5 двоек. Предупредил NASA, что с землёй сблизиться, но не факт что упадёт.
Назарей, 21 апреля 2020 05:55
День пяти двоек так же выпадает на 22 декабря, 12.22.2020
Алексей, 03 апреля 2020 03:51
Что-то будет.Беда одна не приходит.
Аноним, 04 апреля 2020 00:51
НВР:
Ну стремноватенько
Егор, 05 апреля 2020 00:11
Ванга того-во не предсказывала и нам каждый год пишут то что скоро конец света а если он упадёт то погибнит 5-10 миллионов людей и для нашей планеты это мало
елизавета, 07 апреля 2020 21:30
Нет,он взорвется возле юпитера он нам не навредит дай бог чтобы этого не было!!!
Джошгун, 06 апреля 2020 17:31
лишь Аллаху известно что и когда будет .
Аноним, 10 апреля 2020 20:59
НВР:
Комета упадёт наверное не в россию потомучто мы в англию 29 апреля не едем и это ждать не долго
Аноним, 12 апреля 2020 06:42
НВР:
Скажу не будет ни какого конца света я уж вам на 100 процентов даю слово честное сам с 5 лет провожу исследования
режимы магнито и нефизических сил то есть гравитация и т.д занимаюсь климатом и интересуюсь небесными телами то есть астрономией.
Аноним, 17 апреля 2020 01:23
Мне страшно
Назарей, 21 апреля 2020 05:48
По поводу кометы, земля примерно месяцев так через 9-10, войдёт в пылевое облако , оставленное кометой и захватит в атмосферу земли частицы с пылевого облака. Дальше два варианта, или появится дополнительная болезнь, которая будет идти рядом с коронавирусом или эти частицы убьют коронавирус. Одним словом, к новому году ждите события, которые войдут в историю человечества. Это просто моё мнение.
Аноним, 23 апреля 2020 16:21
6 миллионов километров от Земли!
Аноним, 21 апреля 2020 11:04
Ипотеку за апрель можно не платить ура ура ура
Юлия, 21 апреля 2020 20:01
НВР:надеюсь всё обойдётся
Аноним, 22 апреля 2020 00:37
29=11=2 , 04 =2+2 , 2020
Андрей, 23 апреля 2020 18:29
Если вы сейчас так с ума сходите из за 5ти 2ек 12.22.2020 и ждёте чегото,что будет с Вами в 2022году?!
Аноним, 27 апреля 2020 00:08
Нет.Мы должны боятьса глупости управления.НВР:
Аноним, 27 апреля 2020 10:49
НВР:
На всё воля божья
Аноним, 27 апреля 2020 12:46
Я незнаю но я так думаю что это версии до жевём 2дня или 3дня или до1 мая то тогда проверим вобщем я в это неверю ток что без панике главное успокоится и раслабится.
Аноним, 28 апреля 2020 01:37
Страшно стало жить
Аноним, 28 апреля 2020 03:45
Получаеться апокалипсиса не будет?
Аноним, 28 апреля 2020 03:47
Да блин чё вы паникуете сказали же метиор опастноси не несёт!!!!
Аноним, 28 апреля 2020 15:40
НВР:
Васколька чесов будет метериарит?
Аноним, 28 апреля 2020 18:50
Да сколько же можно, Оставьте уже бедную Вангу в покое.Что ж в ей приплетаете дело и не дело. Скоро уже так будет: пройдёт человек, плюнет мимо урны и все дружно закричат - это Ванга предсказала.
Аноним, 29 апреля 2020 01:35
Мой вам совет что это на самом деле возможно,читать не настрадамуса или других,а всё написанно в свящённых книгах,главное это то что всёвышный бог дал людям время размышлять и время вернуться к богу!
Аноним, 29 апреля 2020 03:53
НВР:
Нет. Учёные рассчитали траекторию по которой комета благополучно пролетит около земли. Почитайте Нэшнл географик.Телепир в понятии Ванги бурное обсуждение в СМИ. Да и предсказывала ли она это?
Аноним, 29 апреля 2020 10:01
Ну все нам конец либо оно взорветься изнутри либо оно попадет в землю эхххх
Аноним, 29 апреля 2020 10:49
Еслебы он реально летел к нам то тогда Путин пушку запустил поднял всех и рассказал что мы можем умереть

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