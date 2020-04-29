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Как может повлиять на землян огромный астероид 1998 OR2 29 апреля 2020 года?

17:00 29.04.2020 Фото: pxhere.com
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Благодаря ударам астероидов создавались не только поры и разломы, где могут жить бактерии, трещина в камне давала возможность свету проникать глубже, чтобы бактерии имели возможность производить кислород.

Как может повлиять на землян огромный астероид 1998 OR2 29 апреля 2020 года?
На планете Земля хорошие условия для жизни, поэтому куда бы ни ударил астероид, он уничтожит все живое

Массовые вымирания, которые происходили на Земле, связаны с серьезными столкновениями астероидов. На планете Земля хорошие условия для жизни, поэтому куда бы ни ударил астероид, он уничтожит все живое.

Недавно мы писали, что к Земле летит астероид. На данный момент известно, что встреча с космическим телом может произойти 29 апреля 2020 года. Что будет, если произойдет столкновение, узнаем в статье.

Влияние астероида

В случае, когда условия на планете неблагоприятные, столкновения могут нести обратные последствия, создавая при этом разломы и поры в породе, где могут спрятаться простейшие организмы.

2,5 миллиарда лет жизнь на Земле защищает озоновый слой, без которого может погибнуть большая часть микроорганизмов. Жизнь на Земле существует дольше на миллиард лет, поэтому крохотные организмы, которые жили на тот момент, обогащали атмосферу кислородом, который под воздействием ультрафиолетовых лучей образовывал озон.

Миллиард лет жизнь на Земле была непригодной из-за большого потенциала ультрафиолетовых лучей. Все это время микроорганизмы были вынуждены жить в неблагоприятных условиях, чтобы иметь возможность проложить путь к сложным организмам.

Жизнь на Земле

Есть несколько предположений по поводу защиты древних микробов от ультрафиолетового излучения. У микробов могла быть толстая внешняя оболочка, разрушающие слои которой заменялись новыми. Есть и другое предположение – это жизнь в порах и трещинах камней. Очень хорошо для этого подходят породы, которые появлялись при нагреве либо действии ударной волны после сильного удара.

В тот период времени как раз происходило много подобных ударов. Много комет и астероидов сыпалось на планеты, которые находятся возле Солнца. Все это завершилось к моменту появления жизни на Земле.

Благодаря ударам астероидов создавались не только поры и разломы, где могут жить бактерии, трещина в камне давала возможность свету проникать глубже, чтобы бактерии имели возможность производить кислород. Находясь на глубине, организмы меньше получают излучения, которое разрушает ДНК.

Помимо защиты микроорганизмов от излучения, поры позволяют воде проникать глубже. Вода намного теплее камней, поэтому обеспечивает организмы теплом и всеми полезными веществами.

После изучения образцов полярных кратеров ученые убедились в гипотезе благотворного влияния столкновений на раннюю жизнь. Сейчас уровень ультрафиолетового излучения отличается от того, который был миллиарды лет назад, а микроорганизмы могут там обитать совсем мало времени.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Верите, что наша планета погибнет от астероида?

Аноним, 28 апреля 2020 22:33
НВР:
Нет
Аноним, 29 апреля 2020 04:56
НВР:
Да
Аноним, 29 апреля 2020 09:56
НВР:
нет, можно его ядерным ударом разбить
Аноним, 29 апреля 2020 17:16
НВР:
Когда? И от какого?
Аноним, 29 апреля 2020 17:23
Пролетел астероид, умпокойтесь
Аноним, 29 апреля 2020 17:44
Все мимо,чего всполошились

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