Модные стрижки 2020 года для женщин 40+

Правильно подобранная стрижка может помочь вам выглядеть значительно моложе. Давайте вместе разберемся, какие стрижки для женщин старше 40 лет будут в тренде в 2020 году.

Если обратиться к стилисту, который умеет работать в нужной технике, то можно сделать ультрамодное окрашивание, которое сделает стрижку еще более эффектной

Модные женские стрижки 2020 года помогут оставаться стильной, неординарной и привлекательной тем дамам, кому за 40 лет. Чтобы создать универсальный образ, важно понять, что будет в тренде, и какая техника стилиста будет выгодно маскировать возраст.

Вариации стрижки «Боб», которые молодят

Особое внимание стоит обратить на боб, который станет одним из самых актуальных в этом году:

Прямой (короткий или удлиненный), он идеально подойдет для тонких волос, которым необходимо придать объема. Здесь важно уделить время на укладку, акцентируя внимание на проборе, который может качественно изменить образ.

Асимметричный, в сочетании с ультрамодным окрашиванием, он станет самым востребованным и поможет выглядеть привлекательно и идти в ногу со временем и модой. Длинные, небрежно ниспадающие пряди помогут скрыть возрастные изменения в области шеи и декольте, а также визуально разгладить морщины на лице. В сочетании с неброским макияжем стрижка поможет создать образ современной и уверенной в своей красоте женщины.

Классический с ровной челкой — придаст лукавое озорство и станет одним из модных вариантов для тех, кто предпочитает подчеркивать возраст за счет серебристых оттенков при окрашивании.

Удлиненный с рваными кончиками с челкой или без помогает сохранить объем и придать волосам здоровый и ухоженный вид.

Многогранная стрижка «Пикси»

Одним из самых актуальных вариантов станет пикси с удлиненной челкой. Именно эта стрижка как нельзя лучше поможет быстро и просто скрыть морщины, придаст объем и подчеркнет выразительность глаз.

Особенная и неповторимая стрижка делается с градуировкой, придает волосам объема в прикорневой зоне и привлекает внимание резким переходом длины. Она одинаково хорошо выглядит в однотонной и других техниках окрашивания. Подходит для дерзких, уверенных женщин, считающих, что жизнь после 40 лет только начинается.

И, если надо распрощаться с длинными волосами из-за того, что с возрастом они стали тусклыми и тонкими, можно попробовать универсальный вариант под названием пикси-боб. Он отличается короткой макушкой, ниспадающей на бок косой челкой и длинными прядями спереди. Этот вариант будет актуальным для тех, кто не хочет сильно укорачивать длину, но желает омолодиться и придать волосам здоровый вид.

Особого внимания заслуживает модная женская стрижка удлиненное пикси в стиле шегги. В 2020 году все ее вариации в сочетании с двухцветным окрашиванием будут в тренде для тех, кому за 40 лет. Ведь она придает образу дерзости и легкости, подчеркивает молодость души и привлекает внимание за счет отдельных выделенных прядей.

С такой стрижкой можно чувствовать себя полной жизненной энергии, женственной и привлекательной. Ведь прохожие будут оглядываться вам в след.

Два уникальных варианта для коротких волос

Гарсон стала классикой и продолжает пользоваться популярностью не только среди тех, кому за 40 лет. Эта модная женская стрижка не оставит лидирующие позиции с наступлением 2020 года за счет креативного подхода к укладке и своей уникальности. Женственная и элегантная, очень короткая и современная, она войдет в список тех, что будут в тренде и не перестанут пользоваться успехом у профессиональных стилистов.

Гарсон позволит сделать укладку с зачесыванием волос назад, чтобы подчеркнуть деловой стиль или, напротив, вытянуть и хаотично уложить пряди, чтобы пойти на свидание. Не менее очаровательно она будет смотреться в мокрой укладке хорошими стайлинговыми средствами. Однако на этот вариант стрижки стоит обратить внимание только тем женщинам, которые не стремятся скрыть морщины на шее. Также она идеально подойдет обладательницам утонченных, аристократических черт лица. А вот тем, кто склонен к полноте, лучше рассмотреть другие варианты.

Короткая стрижка с возможностью зачесывать и укладывать волосы назад станет очень популярной и будет в тренде модных женских стрижек 2020 года среди тех, кому за 40 лет. Легкая и воздушная, она способна привлечь внимание и показать, что вы знаете, как проявить себя. Такой вариант отлично сочетается с однотонным и многоцветным окрашиванием, где стилист выделяет определенные пряди в темных и светлых оттенках краски.

Шапочка также останется популярной до конца года. Однако, чтобы образ был безупречным, надо выбрать мастера, который сумеет сделать стрижку качественно. Ведь здесь важно, чтобы длина челки совпадала по длине с остальной частью волос.

И даже несмотря на то, что она может показаться старой и далеко не современной, стилисты отмечают, что классика никогда не выйдет из моды. А женщины в возрасте смогут с ее помощью подчеркнуть свою приверженность классике.

Стрижки на средние волосы после 40 лет

Если удалось сохранить волосы сильными и здоровыми, то с помощью таких стрижек можно скрыть признаки старения не только на лице, но и в области шеи и декольте. На пике моды будут такие стрижки:

Каскад. Здесь важно уделить особое внимание качественной градуировке, чтобы придать прядям легкости и невесомости. И, если надо сгладить квадратную форму лица, то это самый лучший вариант.

Лесенка в сочетании с техникой боб. Мягкая, плавно переходящая в многослойный боб лесенка поможет создать невероятно красивую прическу, которая подчеркнет стильность и романтичную натуру женщины. При этом, благодаря ей можно придать дополнительный объем волосам за счет правильной укладки стайлинговыми средствами.

Ровный срез на средние и длинные волосы. В 2020 году стилисты постарались сделать основной акцент на натуральности и естественности. Поэтому неудивительно, что эта стрижка вновь вернула себе лидирующие позиции. Однако, решившись на такой вариант, надо обзавестись спреями с выравнивающим эффектом. Ведь здесь очень важно соблюдать должный уход за волосами.

А тем женщинам, которые предпочитают давно привычную классику, стоит обратить внимание на все возможные варианты каре. Самой популярной версией 2020 года станет градуированная версия стрижки со рваными кончиками. Такое каре будет отлично смотреться с любым вариантом легкой и хорошо уложенной челки.

Важно! Выбирая, что будет в тренде в 2020 году среди модных женских стрижек для тех, кому за 40 лет, важно учитывать свою форму лица, знать недостатки внешности и уметь правильно их скрывать. Тогда любая стрижка и окрашивание помогут всегда выглядеть молодо, стильно и элегантно. А в случаях, когда надо подчеркнуть легкий нрав, можно сделать воздушную и небрежную укладку, которая придаст стрижке романтическое настроение.

Источник: Kleo.ru