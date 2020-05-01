Погоня с перестрелкой за водителем Яндекс.Такси на Hyundai попала на видео в Москве

Полицейский шесть раз выстрелил в сторону пытающегося скрыться автомобиля.Машина остановилась, когда от пуль повредилось колесо.

Водителем оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубежья

Сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов была предпринята попытка остановки автомобиля иностранной марки, однако водитель транспортного средства требование полицейских проигнорировал и попытался скрыться.

Инспекторами было начато преследование машины. Во время движения водитель авто нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. Он был неоднократно предупреждён полицейскими, что если не прекратит противоправные действия, то будет применено огнестрельное оружие для остановки его транспортного средства. Нарушитель на предупреждения не реагировал и продолжал пытаться скрыться. После неоднократных попыток перекрытия движения иномарки патрульными автомобилями правоохранители произвели предупредительный выстрел вверх. Водителя и это не остановило, и машина продолжила движение.

Тогда для пресечения правонарушений, а также недопущения дальнейшей угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения на шоссе Энтузиастов полицейский шесть раз выстрелил в сторону пытающегося скрыться транспортного средства, в результате чего у автомобиля было повреждено колесо. Машина остановилась.

Водителем оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубежья. В отношении правонарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требований об остановки транспортного средства», 7 материалов по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и 2 материала по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса административных правонарушений г. Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

В отношении водителя судом избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 5 суток. Автомобиль был эвакуирован в ОМВД России по району Лефортово г. Москвы.

Источник: mvdmedia.ru