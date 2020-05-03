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Кошмаром для украинцев стал продающихся в супермаркетах российский лук

17:13 03.05.2020 Фото: Facebook/Олена Мозгова
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Украинских ритейлеров обзывали «вредителями», которые выкидывают «родное украинское» и продают импортное. Правительство Украины продлило до конца 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России.

Кошмаром для украинцев стал продающихся в супермаркетах российский лук
Российский лук оказался кошмаром для украинцев

Наличие российского репчатого лука на прилавках украинских магазинов вызвал волну недовольства у некоторых пользователей интернета. В Сети стали появляться фотографии из оптовых гипермаркетов Fozzy.

В числе первых возмутилась украинский музыкальный продюсер Олена Мозговая. На своей странице в «Фейсбуке» она выложила фотографии российского лука на прилавке, чем вызвала немало возмущенных комментариев. Ситуацию называли «кошмаром», а украинских ритейлеров обзывали «вредителями», которые выкидывают «родное украинское» и продают импортное.

На сайте гипермаркета репчатый лук представлен единственной позицией. Продается товар по цене 17,9 гривны за килограмм. Страна происхождение продукта не указана.

Ранее сообщалось, что правительство Украины продлило до конца 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России.

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Лук из России вкуснее?

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