03.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

SOS: шторм с сильным ветром, грозами и ливнями ожидает 4 и 5 мая Бердск. Возможны — снег и похолодание

19:40 03.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

В связи с интенсивными осадками на пониженных участках местности возможны локальные подтопления, особенно там, где не очищены ливневые стоки и подобные сооружения.

SOS: шторм с сильным ветром, грозами и ливнями ожидает 4 и 5 мая Бердск. Возможны снег и похолодание
Населению следует быть предельно осторожным, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, в природной среде

По данным синоптиков 4 и 5 мая в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку сильные дожди, по северным районам — с мокрым снегом, усиление ветра по восточным районам от 14 до 24 метров в секунду, возможно похолодание. Однако местами по юго-востоку сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости. Опасные метеоявления будут способствовать осложнению обстановки. Населению следует быть предельно осторожным, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, в природной среде.

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию с природными и бытовыми пожарами, обстановку на дорогах, вызвать повреждения линий связи и электропередач, срывы кровли со зданий и сооружений, падение слабо закрепленных конструкций и деревьев. В связи с интенсивными осадками на пониженных участках местности возможны локальные подтопления, особенно там, где не очищены ливневые стоки и подобные сооружения.

Руководители органов местного самоуправления, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

В ветреную погоду гражданам следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов.

Напоминаем, что до 11 мая на территории всего региона действует особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые действия с открытым огнём, а также приготовление пищи при помощи него или углей. Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции, поэтому лучше всего оставаться дома!

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефонам:

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 — номер вызова пожарно-спасательных подразделений.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будьте внимательны!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: Чеснок - 375 руб., лимон - 365 руб., имбирь - 598. Держите меня, я падаю! Или цены СOVID-19
19:51 03-05-2020
Фото: Чеснок - 375 руб., лимон - 365 руб., имбирь - 598. Держите меня, я падаю! Или цены СOVID-19
БердскSOS: шторм с сильным ветром, грозами и ливнями ожидает 4 и 5 мая Бердск. Возможны - снег и похолодание
19:40 03-05-2020
SOS: шторм с сильным ветром, грозами и ливнями ожидает 4 и 5 мая Бердск. Возможны - снег и похолодание
БердскГде обнаружили зараженных коронавирусом на 3 мая в Новосибирской области? 4
17:17 03-05-2020
Где обнаружили зараженных коронавирусом на 3 мая в Новосибирской области?
Кошмаром для украинцев стал продающихся в супермаркетах российский лук
17:13 03-05-2020
Кошмаром для украинцев стал продающихся в супермаркетах российский лук
БердскНа 32-м месте по числу зараженных коронавирусом за сутки на 3 мая находится Новосибирская область. Более 10,6 тыс. новых случаев выявили во всех регионах России 1
16:55 03-05-2020
На 32-м месте по числу зараженных коронавирусом за сутки на 3 мая находится Новосибирская область. Более 10,6 тыс. новых случаев выявили во всех регионах России
Убивает COVID-19 население стареющих стран с низким уровнем витамина D, заявили ученые
16:42 03-05-2020
Убивает COVID-19 население стареющих стран с низким уровнем витамина D, заявили ученые
Видео с места трагедии: Тела выпавших с 11 этажа 7- и 10-летнего братьев нашли на тротуаре в центре Москвы
16:26 03-05-2020
Видео с места трагедии: Тела выпавших с 11 этажа 7- и 10-летнего братьев нашли на тротуаре в центре Москвы
Бросили старика с коронавирусом врачи возле его дома в Москве. Его дочь пожалуется в СК
16:20 03-05-2020
Бросили старика с коронавирусом врачи возле его дома в Москве. Его дочь пожалуется в СК
Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области
16:05 03-05-2020
Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области
БердскОтобрал золото грабитель с бородой в магазине "Монетка" на ул. Комсомольской в Бердске. Беглеца ищет полиция в районе вокзала 3
15:54 03-05-2020
Отобрал золото грабитель с бородой в магазине