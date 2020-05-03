Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске

3 мая прогулка по побережью доказала: берег отваливается с деревьями, кустами, лестницами.

По лестнице уже не спуститься

3 мая 2020 года. Рейд по побережью — изучаем, как обрушился берег за зиму. Обвалился много и успешно.

Берег по паре метров каждый год отрывается и летит вниз: крошится, как засохшие края несъеденного пирога…