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Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске

20:28 03.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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3 мая прогулка по побережью доказала: берег отваливается с деревьями, кустами, лестницами.

Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске
По лестнице уже не спуститься

3 мая 2020 года. Рейд по побережью — изучаем, как обрушился берег за зиму. Обвалился много и успешно.

Берег по паре метров каждый год отрывается и летит вниз: крошится, как засохшие края несъеденного пирога…

Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске Фото дня: как стремительно обрушаются высокие берега Обского моря в Бердске

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От редакции

Красиво рушится?

Аноним, 03 мая 2020 20:50
Хорошо. Набережная будет на Берёзовой.
Аноним, 03 мая 2020 22:26
"...кто придумал и зачем нам Обское море,взрослым радость,детям смех ...а природе Горе..."послушайте песенку начала 90'х.
Гость, 03 мая 2020 22:34
Красивый пляж! Это перед "на камнях"? Эррозия почвы называется.

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