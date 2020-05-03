Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще «какое-то время» жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — добавил Песков.
Путин. Самоизоляция. Корона: президент будет жить и работать в условиях ограничений
«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — добавил Песков.
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще «какое-то время» жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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