Путин. Самоизоляция. Корона: президент будет жить и работать в условиях ограничений

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — добавил Песков.

Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще «какое-то время» жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — добавил Песков.