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Самое время брать: Взлетят цены на авто после отмены самоизоляции

17:24 04.05.2020 Фото: pxhere.com
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Отмена скидок и повышение цен позволят дилерам повысить маржинальность сделок и хоть как-то компенсировать понесенные из-за «режима самоизоляции» потери.

Самое время брать: Взлетят цены на авто после отмены самоизоляции
Самые выгодные предложения обычно появляются именно в ноябре и декабре, когда дилерам нужно «закрывать» планы продаж и отчитываться перед представительствами

Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. В этих условиях эксперты издания «Экономика сегодня» рекомендуют воздержаться от покупки автомобиля, отложив ее хотя бы на несколько месяцев.

Дело в том, что отмена скидок (большинство из которых были упразднены еще в марте) и повышение цен позволят дилерам повысить маржинальность сделок и хоть как-то компенсировать понесенные из-за «режима самоизоляции» потери.

Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года. Тем более что самые выгодные предложения обычно появляются именно в ноябре и декабре, когда дилерам нужно «закрывать» планы продаж и отчитываться перед представительствами.

Ранее эксперты Boston Consulting Group (BCG) спрогнозировали двузначное падение продаж новых автомобилей в России: на 48% при пессимистичном сценарии и на 19% – при оптимистичном. Именно автомобили, по их мнению, входят в тройку основных категорий, на которых россияне планируют сэкономить в условиях пандемии.

Источник: Автоновости дня

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От редакции

Планируете сейчас покупать авто?

Аноним, 04 мая 2020 17:28
Как то некошерно сейчас покупать авто.
Аноним, 04 мая 2020 17:41
Сейчас карантинники на самоизоляции насидятся, денежков поднакопят - ваши взлеты им нипочем, по две-три штуки будут брать
Аноним, 04 мая 2020 17:44
С чего они взлетят-то?

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