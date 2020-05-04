Самое время брать: Взлетят цены на авто после отмены самоизоляции

Самые выгодные предложения обычно появляются именно в ноябре и декабре, когда дилерам нужно «закрывать» планы продаж и отчитываться перед представительствами

Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. В этих условиях эксперты издания «Экономика сегодня» рекомендуют воздержаться от покупки автомобиля, отложив ее хотя бы на несколько месяцев.

Дело в том, что отмена скидок (большинство из которых были упразднены еще в марте) и повышение цен позволят дилерам повысить маржинальность сделок и хоть как-то компенсировать понесенные из-за «режима самоизоляции» потери.

Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года. Тем более что самые выгодные предложения обычно появляются именно в ноябре и декабре, когда дилерам нужно «закрывать» планы продаж и отчитываться перед представительствами.

Ранее эксперты Boston Consulting Group (BCG) спрогнозировали двузначное падение продаж новых автомобилей в России: на 48% при пессимистичном сценарии и на 19% – при оптимистичном. Именно автомобили, по их мнению, входят в тройку основных категорий, на которых россияне планируют сэкономить в условиях пандемии.

Источник: Автоновости дня