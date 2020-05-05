Погода в Бердске: Дождь и +7 прогнозируют синоптики 5 мая

В предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по востоку местами умеренные дожди, по северу с мокрым снегом.

На улице похолодало

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по востоку местами умеренные дожди, по северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный ночью 9-14, местами порывы до 19 м/с, днем 6-11, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°C, местами до -4°C, днем +7, +12°C.

В Бердске сегодня, 5 мая, станет немного теплее. Дождь прольет в 10.00 и в 16.00. Но солнце выглянет в 13.00. Температура воздуха составит +4, +7 тепла. Завтра сохранится такая же погода. А вот с четверга, 7 мая, в Бердск вернется солнце и тепло.