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Как избежать массового столпотворения у Вечного Огня 9 Мая: власть надеется на самосознание жителей Бердска

15:45 05.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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9 мая возложить цветы к Вечному огню может каждый желающий в удобное время. Но желание пойти на мемориал в режим самоизоляции — личная ответственность каждого, заявил вице-мэр Владимир Захаров.

Как избежать массового столпотворения у Вечного Огня 9 Мая: власть надеется на самосознание жителей Бердска
Тысячи людей возлагают цветы на мемориале Славы в Бердске

В связи с ситуацией по заболеваемости COVID-19 9 Мая отменены памятный митинг, парад и шествие «Бессмертного полка» в Бердске. В парке Победы, на Мемориале Славы, с вечера 8 мая будет гореть Вечный огонь. Почетного караула, так как его несли дети, не будет.

— Никто не ожидал, что формат празднования будет именно такой. Идут разговоры о переносе на 2 сентября. Это, конечно, решение вопроса. Но морально… Все ждали 9 мая, тем более юбилейную дату, как священный праздник, — сказал мэр Евгений Шестернин.

Возложить цветы к Вечному огню может каждый желающий 9 мая. Но в условиях пандемии необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

— По постановлению правительства в общественных местах нужно носить маску, поэтому на отправляясь на мемориал Славы 9 мая наденьте маску. Каждый по велению сердца может прийти в удобное для себя время. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, благо плац и территория мемориала позволяет это сделать. Нужно поберечь друга,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко 5 мая.

До 11 мая продлен режим самоизоляции в Бердске.

— Мы надеемся, что на мемориале Славы не будет столпотворения. Желание пойти на мемориал — личная ответственность каждого. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом острая. Самоизоляцию никто не отменял, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Бердска Владимир Захаров.

На территории Парка Победы 9 мая будет дежурить скорая медицинская помощь и сотрудники МВД.

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