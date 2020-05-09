Потерял 26,6 млн человек в Великую Отечественную войну Советский Союз, подсчитал Росстат

В число потерь входят убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирное население, расстрелянные и замученные в концлагерях, а также не вернувшиеся угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны.

В Бердск за годы Великой Отечественной войны пришло около 1000 похоронок

В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.

Расчеты произведены «при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года», данные публикуются во втором издании статистического сборника «Великая Отечественная война».

Детей в возрасте до четырех лет в РСФСР на начало 1941 года было более 14 миллионов, а в начале 1946-го — всего 6,8 миллиона. Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона человек, до 15,6 миллиона человек. В то же время, число женщин за эти же годы уменьшилось на 847 тысяч человек.

На начало 1950-х годов на 100 женщин 25-29 лет в России приходилось всего 66 мужчин, тогда как в Германии — 71 мужчина на 100 женщин, в Италии — 99, в Венгрии — 97, в Румынии — 101.

Всего за время войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек. Росстат поясняет, что в число потерь входят убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирное население, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях, а также не вернувшиеся в страну люди, угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны.

Общая цифра потерь военнослужащих и гражданского населения была получена в результате обширных статистических исследований ученых-демографов и последующей работы государственной комиссии по уточнению людских потерь.