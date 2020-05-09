09.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Потерял 26,6 млн человек в Великую Отечественную войну Советский Союз, подсчитал Росстат

13:29 09.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В число потерь входят убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирное население, расстрелянные и замученные в концлагерях, а также не вернувшиеся угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны.

Потерял 26,6 млн человек в Великую Отечественную войну Советский Союз, подсчитал Росстат
В Бердск за годы Великой Отечественной войны пришло около 1000 похоронок

В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.

Расчеты произведены «при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года», данные публикуются во втором издании статистического сборника «Великая Отечественная война».

Детей в возрасте до четырех лет в РСФСР на начало 1941 года было более 14 миллионов, а в начале 1946-го — всего 6,8 миллиона. Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона человек, до 15,6 миллиона человек. В то же время, число женщин за эти же годы уменьшилось на 847 тысяч человек.

На начало 1950-х годов на 100 женщин 25-29 лет в России приходилось всего 66 мужчин, тогда как в Германии — 71 мужчина на 100 женщин, в Италии — 99, в Венгрии — 97, в Румынии — 101.

Всего за время войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек. Росстат поясняет, что в число потерь входят убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирное население, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях, а также не вернувшиеся в страну люди, угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны.

Общая цифра потерь военнослужащих и гражданского населения была получена в результате обширных статистических исследований ученых-демографов и последующей работы государственной комиссии по уточнению людских потерь.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будем помнить вечно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выявили 10 817 новых зараженных COVID-19 за сутки на 9 мая в России. Список регионов и число заболевших
15:11 09-05-2020
Выявили 10 817 новых зараженных COVID-19 за сутки на 9 мая в России. Список регионов и число заболевших
Выплатят по 75 тыс. рублей ветеранам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья по указу Путина в честь 75-летия Победы
15:05 09-05-2020
Выплатят по 75 тыс. рублей ветеранам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья по указу Путина в честь 75-летия Победы
БердскОтключат горячую воду на две недели с 11 мая во всем Микрорайоне Бердска. КБУ готовится к зиме
14:56 09-05-2020
Отключат горячую воду на две недели с 11 мая во всем Микрорайоне Бердска. КБУ готовится к зиме
Путин поздравил с 75-летием Победы граждан России. Он крикнул "ура!" и пообещал парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка"
14:27 09-05-2020
Путин поздравил с 75-летием Победы граждан России. Он крикнул
Свыше 4 млн заразившихся коронавирусом выявили в мире на 9 мая. Скончались более 276 тыс. от COVID-19
14:21 09-05-2020
Свыше 4 млн заразившихся коронавирусом выявили в мире на 9 мая. Скончались более 276 тыс. от COVID-19
БердскУдарят автопробегом с красными флагами в честь 75-летия Победы сторонники движения «За новый социализм» в Бердске
14:12 09-05-2020
Ударят автопробегом с красными флагами в честь 75-летия Победы сторонники движения «За новый социализм» в Бердске
БердскЕдиницы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
13:57 09-05-2020
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Когда откроют магазины и разрешат гулять? Каждый регион сам отменят самоизоляцию 1
13:45 09-05-2020
Когда откроют магазины и разрешат гулять? Каждый регион сам отменят самоизоляцию
БердскЗаразилась семья из родителей и двух детей COVID-19 за сутки на 9 мая в Бердске: 10-й, 11-й, 12-й и 13-й заболевшие контактировали с коронавирусными
13:40 09-05-2020
Заразилась семья из родителей и двух детей COVID-19 за сутки на 9 мая в Бердске: 10-й, 11-й, 12-й и 13-й заболевшие контактировали с коронавирусными
Потерял 26,6 млн человек в Великую Отечественную войну Советский Союз, подсчитал Росстат
13:29 09-05-2020
Потерял 26,6 млн человек в Великую Отечественную войну Советский Союз, подсчитал Росстат