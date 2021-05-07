Красивые открытки с Днем радио 7 мая и поздравления для СМС

В век новых технологий,
Без радио нельзя.
Всех дружно поздравляю,
С днем радио друзья.
Политика, погода, музыка, игра,
Все сферы развлечения заполнены сполна.
В пробке, на работе, в дороге и быту,
Радио играет — и я его люблю.
С Днем Радио сердечно поздравляю,
Успехов на работе пожелаю,
Чтобы ценили, уважали глубоко,
В карьере поднимали высоко!
Чтобы начальство реже вызывало,
Коллеги уважали, понимали,
На отдыхе — любовь и океан,
Носил тебя вверху твой дельтаплан!
От женщин чтоб улыбки, обожанье,
Любовь красивая, и страсти осязанье,
Чтобы мечты сбывались наяву,
Всегда ты оставался на плаву!
С Днем Радио! Пускай волна летит
И дарит много радостных мгновений.
Чтоб то, что радио сегодня говорит
Дарило уйму разных впечатлений.
Пускай поможет оно дома и в дороге
Время с хорошим настроеньем скоротать.
Как хорошо, что радио нам может
Сегодня настроение вещать!
С Днем радио! Пусть сквозь эфир
Несутся шуточки и песни в этот мир.
Пусть восхищает нас вещание вестями
И остается с слушателями лучшими друзьями!
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru