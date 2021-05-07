Красивые открытки с Днем радио 7 мая и поздравления для СМС
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Красивые открытки с Днем радио 7 мая и поздравления для СМС

5:00:355/7/2021Фото: 100cards.ru
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7 мая отмечают праздник те, кто любит радио!

День радио

В век новых технологий,
Без радио нельзя.
Всех дружно поздравляю,
С днем радио друзья.

Политика, погода, музыка, игра,
Все сферы развлечения заполнены сполна.
В пробке, на работе, в дороге и быту,
Радио играет — и я его люблю.

День радио

С Днем Радио сердечно поздравляю,
Успехов на работе пожелаю,
Чтобы ценили, уважали глубоко,
В карьере поднимали высоко!

Чтобы начальство реже вызывало,
Коллеги уважали, понимали,
На отдыхе — любовь и океан,
Носил тебя вверху твой дельтаплан!

От женщин чтоб улыбки, обожанье,
Любовь красивая, и страсти осязанье,
Чтобы мечты сбывались наяву,
Всегда ты оставался на плаву!

День радио

С Днем Радио! Пускай волна летит
И дарит много радостных мгновений.
Чтоб то, что радио сегодня говорит
Дарило уйму разных впечатлений.

Пускай поможет оно дома и в дороге
Время с хорошим настроеньем скоротать.
Как хорошо, что радио нам может
Сегодня настроение вещать!

День радио

С Днем радио! Пусть сквозь эфир
Несутся шуточки и песни в этот мир.
Пусть восхищает нас вещание вестями
И остается с слушателями лучшими друзьями!

День радио

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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