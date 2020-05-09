Автопробегом и возложением цветов отметили 9 мая сторонники движения «За новый социализм» в Бердске

Возложили цветы к Вечному огню сторонники движения «За новый социализм»

После полудня 9 мая несколько машин с красными флагами проехали по улицам города. Автомобилисты видя сторонники движения «За новый социализм» приветствовали их гудками.

«Социалисты» возложили цветы к Вечному огню на бердском Мемориале Славы и поздравили с Днем Победы фронтовичку. 102-летняя Зоя Князева живет в Новом поселке. Зоя Семеновна с балкона, горячо поблагодарила за цветы и внимание.

Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным.

Автор видео Елена Белоусова