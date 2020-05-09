Возложил цветы к Вечному огню отец Владимир в Бердске. Смотрите видео

Батюшка возложил цветы к Вечному огню, в память о героях Великой Отечественной войны. Его отца Валентина Бирюкова в начале войны призвали в армию. После курсов артиллеристов направили на защиту Ленинграда.

Возложил цветы к Вечному огню отец Владимир в Бердске

В 2020 году отменены все массовые мероприятия.

Но горожане весь день возлагают цветы к вечному огню на Мемориале Славы.

Около 1500 «похоронок» пришло в наш город за четыре года войны – более одной похоронки в сутки.



Старший по бердским храмам отец Владимир (Василий Бирюков) пришел в Парк Победы, с штендерами с фотографиями фронтовиков.Его отца Валентина Бирюкова в начале войны призвали в армию. После курсов артиллеристов направили на защиту Ленинграда. В 1944 году фронтовик получил тяжелое ранение. Прошел лечение в госпитале и вновь вернулся в строй. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

После войны Валентин Яковлевич вернулся в Нарымский край, жил в Колпашево.

В 1975 году Валентин Бирюков был рукоположен во диаконы архиепископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном. Во священника его рукополагал архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей. Прослужив несколько лет в Средне-Азиатской епархии, отец Валентин вернулся в Сибирь. В Новосибирской епархии он служил в Никольской церкви села Новолугового, Александро-Невской церкви в Колывани, Чулыме, Бердске.

Более 70 лет он носил в себе фронтовой осколок.

Отец Владимир возложил цветы к Вечному огню, в память о героях Великой Отечественной войны. В благодарность за мирное небо, за улыбки детей, за наше сегодня, ставшее возможным благодаря Великой Победе.

Автор видео Елена Белоусова