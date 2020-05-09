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Не пели на балконах «День Победы» с портретами фронтовиков 9 мая массово жители Бердск

22:12 09.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Единицы выставили в окна фотографии своих героев в центре города. Но президент Путин пообещал, что будут у нас еще и парад, и шествие «Бессмертного полка» в честь 75-летия Великой Победы, когда победим пандемию.

Не пели на балконах «День Победы» с портретами фронтовиков 9 мая массово жители Бердск
Бердск, ул. Ленина, 25, 9 мая 2020 года

Не случилось 9 мая массового «Бессмертного полка» на балконах бердских домов с пением «Дня победы» в 22.00. Несмотря на то, на весь город через уличные громкоговорители звучала эта песня, ставшая символом Великой Победы.Кое-где запускали фейерверки, имитируя победный салют.

Единицы семей выставили в окна портреты своих героев. А на балконах все больше пили и курили. Во всяком случае в той части центра Бердска, что ограничен улицами Первомайской, Ленина и Комсомольской. Впрочем, возможно, в других районах города было совсем иначе. Сообщите, как у вас прошел «Бессмертный полк» дома, в подъезде, в доме.

В домах №25 и 30 на ул. Ленина портреты участников войны стояли в окнах. Несколько красных флагов развевались на балконах дома №18 на ул. Ленина. Вот, пожалуй, и все.

Все еще впереди. Президент Владимир Путин, поздравляя сегодня россиян с 75-летием Великой Победы, пообещал, что будет у нас еще и парад на Красной площади, и пройдет многомиллионной колонной «Бессмертный полк». Когда победим пандемию.

Не пели на балконах «День Победы» с портретами фронтовиков 9 мая массово жители Бердск

Бердск, ул. Ленина, 30, 9 мая 2020 года

Не пели на балконах «День Победы» с портретами фронтовиков 9 мая массово жители Бердск

Не пели на балконах «День Победы» с портретами фронтовиков 9 мая массово жители Бердск

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