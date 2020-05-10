Зарезал 96-летнего фронтовика житель Омска. Поругались

В время ссоры 65-летний подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру, у которого был в гостях.

Житель Омской области подозревается в убийстве ветерана Великой Отечественной войны

7 мая 2020 г. около 11 часов в доме, расположенном в р.п. Тевриз Омской области, родственниками было обнаружено тело 96-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СК РФ.

В результате грамотно проведенных по «горячим следам» следователями совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий задержан подозреваемый, которым оказался 65-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру, у которого был в гостях. От полученных ранение пенсионер скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, следователями с применением криминалистической техники проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначены необходимые экспертизы.

Сегодня по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.