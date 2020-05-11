Откуда кудри? Ученые объяснили происхождение кудрявости

Учёным из России удалось установить причину по которой у одних людей волосы имеют прямое строение, а у других – волнистое.

Долгое время считалось, что кудрявые волосы — это генетика

Обычно наличие кудрявых волос многие связывают с генетическим наследием. Однако эксперты установили, что кудрявость волос зависит от строения белков, входящих в их состав. Образование новых клеток происходит в волосяном сосочке, который имеет прямую связь с капиллярами и луковицами, в которых и происходит клеточное деление.

Как оказалось, причина кроется в процессе деления клеток при формировании волоса. Равномерное распределение клеток и в строгой последовательности позволяет расти прямым волосам, а поочерёдное образование клеток на разных сторонах волоса заставляет стержень волоса изгибаться. Причиной такого изгиба является большое количество чешуек, покрывающих волос, но при нарушении процесса деления клеток, они остаются не закрытыми. В результате увлажнители, поступающие от луковицы по всему волосу, не доходят до конца. Из-за чего волосы приобретают более пышную форму, но при этом становятся более ломкими.

Эксперты не исключают и термический фактор воздействия на структуру волос, который может привести к их изменению (использование фенов, утюжков, и других инструментов для укладки волос).

Источник: med-heal