11.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Авто / Общество

Все фейк:ГИБДД опровергло сообщения о штрафах за отсутствие видеорегистратора

12:03 11.05.2020 Фото: Википедия
0

ГИБДД официально опровергла сообщения некоторых блогеров о том, что видеорегистраторы скоро станут обязательными во всех автомобилях, а за их отсутствие будут штрафовать. Все эти сообщения лишь скрытая реклама магазинов, торгующих видеорегистраторами, следует из официального заявления на сайте ГИБДД.

Все фейк:ГИБДД опровергло сообщения о штрафах за отсутствие видеорегистратора
Видеорегистрирующая аппаратура является не обязательным атрибутом транспортного средства

«В последние дни в сети интернет распространялась информация о том, что наличие видеорегистраторов в салоне автомобилей станет обязательным, а за их отсутствие будет предусмотрена административная ответственность. Автор публикации, ссылаясь на заявление руководства Госавтоинспекции, утверждает о скором введении в стране режима обязательного наличия видеорегистрирующей аппаратуры в каждом транспортном средстве и даже называет сумму штрафа, которому якобы будут подвергаться автовладельцы в случае отсутствия у них видеорегистратора», — говорится в заявлении ведомства.

Материал, размещенный в Сети, содержал скрытую рекламу виртуальной торговой точки и определенного вида товаров — автомобильных видеорегистраторов. В тексте приведено описание товара, условно приобретенного автором публикации, и ссылка на конкретный интернет-магазин.

Госавтоинспекция сообщает, что изложенная в материале информация не соответствует действительности, требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются. Видеорегистрирующая аппаратура является не обязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не попадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий.

ГИБДД призывает граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным «вбросам» и не поддаваться на провокации представителей блогосферы. В настоящее время материал, содержащий недостоверные сведения, по требованию Госавтоинспекции удален из контента интернет-портала, где он был опубликован.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть видеорегистратор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ какие больницы увозят зараженных COVID-19 в Новосибирской области? В пять стационаров госпитализировали людей с опасным вирусом
12:34 11-05-2020
В какие больницы увозят зараженных COVID-19 в Новосибирской области? В пять стационаров госпитализировали людей с опасным вирусом
БердскКонцерт под окнами пятерых ветеранов представила и подарила подарки "фронтовая агитбригада" в День Победы 9 мая в соседнем Бердску Искитиме
12:30 11-05-2020
Концерт под окнами пятерых ветеранов представила и подарила подарки
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая
12:29 11-05-2020
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая
Бердск16 человек на ИВЛ в Новосибирской области. Всего в отделениях реанимации 55 человек в регионе на 11 мая
12:27 11-05-2020
16 человек на ИВЛ в Новосибирской области. Всего в отделениях реанимации 55 человек в регионе на 11 мая
БердскПерешел на удаленку из-за коронавируса у подчиненных с 11 мая мэр Бердска Евгений Шестернин. У него взяли тест на COVID-19
12:25 11-05-2020
Перешел на удаленку из-за коронавируса у подчиненных с 11 мая мэр Бердска Евгений Шестернин. У него взяли тест на COVID-19
Новосибирские власти: Объем сданного жилья в 2020 году будет снижен из-за пандемии
12:18 11-05-2020
Новосибирские власти: Объем сданного жилья в 2020 году будет снижен из-за пандемии
Дана Борисова готова заразиться коронавирусом ради хайпа
12:18 11-05-2020
Дана Борисова готова заразиться коронавирусом ради хайпа
Белый дом заявил о своей победе над нацизмом в Twitter. Экс-директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал сообщение
12:15 11-05-2020
Белый дом заявил о своей победе над нацизмом в Twitter. Экс-директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал сообщение
Льготную ипотеку под 6,5 % предоставят около 35 банков
12:15 11-05-2020
Льготную ипотеку под 6,5 % предоставят около 35 банков
Шантаж от квартирантов - как избежать и что делать собственнику квартиры
12:13 11-05-2020
Шантаж от квартирантов - как избежать и что делать собственнику квартиры