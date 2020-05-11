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Ракетный удар по военным Индии от Китая погремел 10 мая: уничтожен бронеавтомобиль и ранены четыре человека

12:00 11.05.2020 Фото: pixabay.com
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По данным китайских СМИ, накануне индийские военные, без видимых на то причин, обстреляли китайских пограничников, в результате 7 человек получили ранения. Это был ответ на агрессивные действия Индии.

Ракетный удар по военным Индии от Китая погремел 10 мая: уничтожен бронеавтомобиль и ранены четыре человека
Вполне мог разгореться полномасштабный военный конфликт, избежать которого удалось благодаря экстренным переговорам

Между Индией и Китаем едва не разгорелся полномасштабный военный конфликт.

По данным китайских СМИ, накануне индийские военные, без видимых на то причин, обстреляли китайских пограничников, в результате чего, минимум 7 человек получили ранения. В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.

Учитывая наличие у этих стран ядерного вооружения и многолетнюю борьбу, между ними вполне мог разгореться полномасштабный военный конфликт, избежать которого удалось благодаря экстренным переговорам.

К слову, причины, по которым индийские военные обстреляли подконтрольную Китаю территорию и начали атаковать военных соседнего государства пока остаются неизвестными.

На данный момент также остается неизвестным и тот факт, какое тяжелое вооружение применил Китай в ответ Индии, однако, речь, скорее всего, может идти о ракетном комплексе, при этом, удар, скорее носил предупредительный характер.

Источник: vk-smi.ru

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