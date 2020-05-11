11.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Toyota Fielder врезался во вход в метро после столкновения с Toyota Carina по улице Кошурникова в Новосибирске

14:00 11.05.2020 Фото: "Автоспас"
1 0

Toyota Corolla двигался во встречном направлении, со стороны Стофато, в сторону Богаткова. Toyota Carina, при повороте налево, в сторону Есенина из-за автобуса не заметил Corolla и произошло столкновение.

Toyota Fielder врезался во вход в метро после столкновения с Toyota Carina по улице Кошурникова в Новосибирске
ДТП произошло на ул. Кошурникова в Новосибирске

Сегодня утром автомобиль Toyota Carina двигался по улице Кошурникова со стороны Лежена в сторону Богаткова. Toyota Corolla Fielder двигался во встречном направлении, со стороны Стофато, в сторону Богаткова. Карина, при повороте налево, в сторону Есенина из-за автобуса не заметил Короллу и произошло столкновение. От удара Филдер перевернулся, снес ограждение и повредил вход в метро.

В ДТП никто не пострадал.

Информацию с фото предоставили аварийные комиссары «Автоспас»

Источник — Инцидент Новосибирск.

Toyota Fielder врезался во вход в метро после столкновения с Toyota Carina по улице Кошурникова в Новосибирске
Toyota Fielder врезался во вход в метро после столкновения с Toyota Carina по улице Кошурникова в Новосибирске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надо быть осторожнее?

a.danilov, 11 мая 2020 14:16
обратите внимание, как разлетелись на куски "защитные ограждения".

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пора прекращать это коронобесие?
15:34 11-05-2020
Пора прекращать это коронобесие?
2 286 894: По запросу о коронавирусе в интернете Новосибирск вошел в ТОП-5 городов России
15:30 11-05-2020
2 286 894: По запросу о коронавирусе в интернете Новосибирск вошел в ТОП-5 городов России
Кто потеряет работу из-за коронавируса?
15:20 11-05-2020
Кто потеряет работу из-за коронавируса?
БердскПродлил дистанционное обучение из-за распространения коронавируса губернатор Андрей Травников в Новосибирской области
15:18 11-05-2020
Продлил дистанционное обучение из-за распространения коронавируса губернатор Андрей Травников в Новосибирской области
БердскОткрыл рынки и кладбища в время пандемии коронавируса с 12 мая губернатор Андрей Травников в Новосибирской области
15:18 11-05-2020
Открыл рынки и кладбища в время пандемии коронавируса с 12 мая губернатор Андрей Травников в Новосибирской области
Россия не имеет права отмечать День Победы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин
15:15 11-05-2020
Россия не имеет права отмечать День Победы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин
БердскПродлил масочный режим на неопределенный срок в связи с коронавирусом губернатор Андрей Травников в Новосибирской области
15:12 11-05-2020
Продлил масочный режим на неопределенный срок в связи с коронавирусом губернатор Андрей Травников в Новосибирской области
БердскРазрешил заниматься спортом, гулять семьям и продлил режим повышенной готовности в связи с коронавирусом губернатор Андрей Травников в Новосибирской области
15:09 11-05-2020
Разрешил заниматься спортом, гулять семьям и продлил режим повышенной готовности в связи с коронавирусом губернатор Андрей Травников в Новосибирской области
Есть повторная вспышка СOVID-19 в китайском Ухане? За сутки - 5 новых больных
15:00 11-05-2020
Есть повторная вспышка СOVID-19 в китайском Ухане? За сутки - 5 новых больных
БердскВ России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего 221 344 случая на 11 мая
14:50 11-05-2020
В России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего 221 344 случая на 11 мая