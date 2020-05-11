Toyota Fielder врезался во вход в метро после столкновения с Toyota Carina по улице Кошурникова в Новосибирске

Toyota Corolla двигался во встречном направлении, со стороны Стофато, в сторону Богаткова. Toyota Carina, при повороте налево, в сторону Есенина из-за автобуса не заметил Corolla и произошло столкновение.

ДТП произошло на ул. Кошурникова в Новосибирске

Сегодня утром автомобиль Toyota Carina двигался по улице Кошурникова со стороны Лежена в сторону Богаткова. Toyota Corolla Fielder двигался во встречном направлении, со стороны Стофато, в сторону Богаткова. Карина, при повороте налево, в сторону Есенина из-за автобуса не заметил Короллу и произошло столкновение. От удара Филдер перевернулся, снес ограждение и повредил вход в метро.

В ДТП никто не пострадал.

Информацию с фото предоставили аварийные комиссары «Автоспас»

Источник — Инцидент Новосибирск.