Одни умирают, другие отдыхают: 300 горожан загорали на пляже во время самоизоляции и пандемии коронавируса в Новосибирске

О нарушителях самоизоляции сообщила аварийно-спасательная служба, которая патрулировала акваторию. Собираться в общественных местах сейчас запрещено, это касается и пляжа. К тому же специалисты еще не взяли пробы воды.

Вместо свежего воздуха, всех призывают сидеть дома взаперти

Спасатели патрулируют водоемы.

300 новосибирцев выехали позагорать на пляже Обского водохранилища 10 мая. О нарушителях самоизоляции сообщила аварийно-спасательная служба, которая патрулировала акваторию в период с 13:00 до 14:30.

Напомним, ранее новосибирцев предупреждали о запрете на купание в майские праздники из-за коронавируса. Специалисты заявляли, что в условиях самоизоляции собираться в общественных местах запрещено, это касается и пляжа. К тому же специалисты еще не взяли пробы воды.

Напомним, власти призывали новосибирцев в майские праздники сидеть дома, чтобы избежать вспышки заболевания коронавирусом. Каждый день оперштаб сообщает о десятках заболевших коронавирусом.

Источник: atas.info