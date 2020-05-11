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Одни умирают, другие отдыхают: 300 горожан загорали на пляже во время самоизоляции и пандемии коронавируса в Новосибирске

18:00 11.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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О нарушителях самоизоляции сообщила аварийно-спасательная служба, которая патрулировала акваторию. Собираться в общественных местах сейчас запрещено, это касается и пляжа. К тому же специалисты еще не взяли пробы воды.

Одни умирают, другие отдыхают: 300 горожан загорали на пляже во время самоизоляции и пандемии коронавируса в Новосибирске
Вместо свежего воздуха, всех призывают сидеть дома взаперти

Спасатели патрулируют водоемы.
300 новосибирцев выехали позагорать на пляже Обского водохранилища 10 мая. О нарушителях самоизоляции сообщила аварийно-спасательная служба, которая патрулировала акваторию в период с 13:00 до 14:30.

Напомним, ранее новосибирцев предупреждали о запрете на купание в майские праздники из-за коронавируса. Специалисты заявляли, что в условиях самоизоляции собираться в общественных местах запрещено, это касается и пляжа. К тому же специалисты еще не взяли пробы воды.

Напомним, власти призывали новосибирцев в майские праздники сидеть дома, чтобы избежать вспышки заболевания коронавирусом. Каждый день оперштаб сообщает о десятках заболевших коронавирусом.

Источник: atas.info

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