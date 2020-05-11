Откроются для туристов российские курорты летом-2020? Все зависит от коронавируса

Когда наметится тренд на снижение заболеваемости, некоторые регионы могут снять ограничения. «Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма, любимого места отдыха россиян», заявил вице-премьер.

В кабмине назвали условия открытия российских курортов этим летом. Крым пока закрыт

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Чернышенко, когда наметится тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, некоторые регионы могут принять решение о снятии ограничений. «Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма, любимого места отдыха россиян», — добавил он.

Вице-премьер выразил надежду на то, что россияне будут проявлять сознательность и соблюдать необходимые требования, «чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране».

Он также отметил, что ограничения из-за коронавируса могут привести к тому, что в России будет формироваться «собственный доступный туристический продукт».