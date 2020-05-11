Доплаты до 60 тыс. рублей врачам и учителям за работу с зараженными COVID-19 установил Путин

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей, соответственно. Для технического персонала -10 и 15 тысяч рублей.

Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты уже за прошедший апрель люди также обязательно получат», — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

«Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала — 25 тысяч рублей, а если они работают с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей», — сказал президент.

«Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей, соответственно. Для технического персонала -10 и 15 тысяч рублей», — добавил он.