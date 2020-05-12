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За $1 млн долларов выставили на торги предсмертную гитару Курта Кобейна в США

13:46 12.05.2020 Фото: dailymail.co.uk
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Речь идет о гитаре, которую Кобейн выбрал для акустического концерта MTV Unplugged, проходившем 18 ноября 1993 году в нью-йоркской студии звукозаписи Sony Music Studios.

За $1 млн долларов выставили на торги предсмертную гитару Курта Кобейна в США
Речь идет о гитаре, которую лидер группы Nirvana выбрал для акустического концерта MTV Unplugged

Акустическая гитара Martin D-18E покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион в США почти за $1 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте аукционного дома Julien’s Auctions.

Речь идет о гитаре, которую Кобейн выбрал для акустического концерта MTV Unplugged, проходившем 18 ноября 1993 году в нью-йоркской студии звукозаписи Sony Music Studios. Это выступление состоялось приблизительно за пять месяцев до смерти музыканта. Видео- и аудиоверсии концерта были выпущены в 1994 году, уже после смерти Кобейна, они считаются одной из самых знаменитых концертных записей Nirvana. В 1996 году пластинка, вышедшая под названием Unplugged in New York, была удостоена американской премии «Грэмии» в номинации «Лучший альтернативный альбом».

«Julien’s Auctions гордится возможностью представить Martin D-18E 1959 года, с которой Курт Кобейн выступал на концерте MTV Unplugged группы «Нирвана» в Нью-Йорке. Этот лот будет одним из самых значимых на нашем аукционе «Кумиры музыки», который пройдет в режиме онлайн в Беверли-Хиллз в пятницу, 19 июня, и в субботу, 20 июня», — уточнил торговый дом. К гитаре прилагается футляр.

В октябре прошлого года зеленый кардиган, в котором Кобейн выступал на том же концерте, был продан на аукционе в Нью-Йорке за $334 тыс.

Nirvana была создана Кобейном и Кристом Новоселичем в 1987 году в Абердине (штат Вашингтон). Группа выпустила три студийных альбома, став одним из самых яркий представителей альтернативной сцены Сиэтла и музыкального стиля «гранж». Становилась лауреатом премий Грэмми, American Music Awards и др. В 1994 году в возрасте 27 лет Кобейн покончил жизнь самоубийством.

Источник: ТАСС

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