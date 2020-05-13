Требования для ввоза праворульных машин ужесточат с 1 июля 2020 года в России. Какие будут правила?

Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии № 219 «О перечне международных и региональных стандартов», под прямой запрет попадут самосвалы, спецтехника, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий М2 и М3, а также микроавтобусы, минивэны и другие ТС с количеством посадочных мест более восьми.

Минимальная таможенная пошлина на ввоз праворульного автомобиля может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр

1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России.

Как сообщают «Автоновости дня», новый техрегламент изменит требования к безопасности конструкции транспортных средств и запретит импорт в Россию целого ряда праворульной техники.

Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии № 219 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов», под прямой запрет попадут самосвалы, спецтехника, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий М2 и М3, а также микроавтобусы, минивэны и другие ТС с количеством посадочных мест более восьми.

Легковые автомобили с правым расположением руля запрет не затронет, однако ввозить их будет значительно сложнее, пишет iReactor. С 1 июля импорт легковых «праворулек» потребует индивидуальной сертификации и получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выдачей которых будут заниматься только аккредитованные испытательные лаборатории.

Минимальная таможенная пошлина на ввоз праворульного автомобиля может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для машины не старше пяти лет с рабочим объемом двигателя менее 1 литра, а максимальный тариф может достигать 5,7 евро для автомобилей старше пяти лет с объемом двигателя свыше 3 литров. Кроме пошлины, при растаможке нужно будет платить обязательный сбор за оформление, утилизационный сбор, акциз, НДФЛ и НДС.

Источник: avtonovostidnya.ru