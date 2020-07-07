Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 7 июня по 10 июля 2020 года

Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.

Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.

Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.