Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 7 июня по 10 июля 2020 года

Характеристики Луны на 7 июля 2020 года
На дату 07.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 95%. Восход Луны в 22:55, а закат в 05:58.
Хронология лунных дней
- 16 лунный день c 22:27 06.07.2020 по 22:55 07.07.2020
- 17 лунный день c 22:55 07.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 7 июля 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
16 лунный день (−)
7 июля 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. они могут негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему.
Для достижения внутренней гармонии и спокойствия можно покрасить волосы в темный тон натуральными растительными красителями.
Чтобы получить из космоса как можно больше энергии природы стоит заплести волосы в высокий пучок.
День не отличается особой активностью поэтому стоит посвятить его спокойному и размеренному времяпрепровождению. Космос в 16 лунные сутки излучает энергию равномерно и позитивно, однако если в предыдущие дни Вы были не активны, то сегодня Вас может поглотить самоедство и терзания, избавиться от этих негативных эмоций вам может помочь медитация и духовные книги.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели — вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 8 июля 2020 года
На дату 08.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 89%. Восход Луны в 23:16, а закат в 07:15.
Хронология лунных дней
- 17 лунный день c 22:55 07.07.2020 по 23:16 08.07.2020
- 18 лунный день c 23:16 08.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 8 июля 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
17 лунный день (−)
8 июля 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. если в скором времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стрижки стоит отказаться.
Для увеличения своей значимости среди коллег и родственников, да и просто для улучшения взаимопонимания с окружающими стоит окрасить волосы в светлый или рыжий цвет натуральными красителями.
В свою прическу стоит вплести яркую ленту желто-красных оттенков чтобы привлечь к себе мощную энергию солнца.
Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все «с ног на голову», захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять как добиться этих изменений. День прекрасно подходит для получения новой информации, обучения или повышения квалификации.
Влияние дня недели (+)
День недели — среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 9 июля 2020 года
На дату 09.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 82%. Восход Луны в 23:31, а закат в 08:32.
Хронология лунных дней
- 18 лунный день c 23:16 08.07.2020 по 23:31 09.07.2020
- 19 лунный день c 23:31 09.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 9 июля 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появится перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
18 лунный день (±)
9 июля 2020 года в 12:00 — 18 лунный день. стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься.
Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни, в период, который вы хотели бы вернуть.
В прическе стоит сделать акцент на челке, это привлечет энергию ветра.
Сегодня день в который вы сможете увидеть или почувствовать то что произойдет в ближайшее будущее. Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только взвешенные и правильные поступки, не поддаваться эмоциям, особенно негативным. Позаботьтесь о волосах постарайтесь порадовать их сегодня. И возможно в недалеком будущем вас ждет приятное удивление.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 10 июля 2020 года
На дату 10.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 19 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 74%. Восход Луны в 23:44, а закат в 09:47.
Хронология лунных дней
- 19 лунный день c 23:31 09.07.2020 по 23:44 10.07.2020
- 20 лунный день c 23:44 10.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 10 июля 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появится перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
19 лунный день (−)
10 июля 2020 года в 12:00 — 19 лунный день. стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем.
Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями.
Прическа сегодня не должна быть сложной, лучше чаще расчесывать волосы, это придаст Вам энергию и сил.
День сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в конфликт. День не пройдет без потерь, возможно если Вы будете правильно управлять своими эмоциями то отделаетесь малыми потерями. При правильном отношении со своими волосами вы сможете правильно настроить связь с космосом.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели — пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.