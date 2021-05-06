Российским заключенным облегчат жизнь: Разрешат приватность в туалетах

Российским заключённым планируют улучшить условия отбывания срока. Изменения указаны в новой концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, сообщают РИА Новости.
Документ предполагает введение дополнительных мер, которые серьезно улучшат жизнь арестантов. Например, будет расширен список предметов в передачах, увеличится количество получаемых посылок и платных услуг. Помимо этого, станет больше свиданий и телефонных разговоров с родными. Заключенным упростят пересылку книг, у них появится возможность отправки и получения электронных писем.
Также планируется улучшить бытовые условия в камерах для женщин с детьми и разрешить каждодневный душ беременным. Все категории заключенных будут иметь право на приватность в санузлах.
В тюремных магазинах хотят повысить ассортимент товаров, а в камерах поставить холодильники и телевизоры.