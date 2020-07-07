В Бердске на дворовой площадке Honda CR-V сбил 5-летнего пешехода

ДТП произошло накануне в 21.30 у дома №130 по улице Красная Сибирь.

— Водитель автомобиля Honda CR-V осуществлял движение по внутридворовой территории и вблизи одного из подъездов многоэтажки совершил наезд на 5-летнего ребенка, — рассказывает сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО.

По словам Ольги Николаевны, ребёнок, выйдя из-за припаркованного во дворе автотранспорта, переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

— В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован несовершеннолетний пешеход, который доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются причины и условия, способствующие совершению ДТП.

— Согласно статистике аварийности, на дорогах Новосибирской области каждое третье дорожно-транспортное происшествие регистрируется с участием пешехода, — поясняет Гейнисман, — в их числе и несовершеннолетние дети.

За 6 месяцев этого года с участием несовершеннолетних пешеходов в Новосибирской области зарегистрировано 59 фактов ДТП, в которых один ребенок погиб и 60 детей получили травмы различной степени тяжести.

На дорогах Бердска за полгода, как сообщал сайт «Свидетель», 6 месяцев 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 4 факта ДТП с участием детей-пешеходов, в результате которых травмировано четверо несовершеннолетних.

Напомним, что вчера же вечером ровно в то же время, когда в Бердске был сбит автомобилем 5-летний пешеход, в другом дворе города несовершеннолетний «гонщик» на мамином ВАЗ-21073 в пьяном состоянии, что подтвердили нам в пресс-службе ГИБДД, протаранил три дорогостоящих иномарки. Примерный ущерб, нанесённый 16-летним водителем без прав по подсчётам аварийных комиссаров, — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.