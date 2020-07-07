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Кремль не поверил: живет на 15 тыс. рублей в месяц почти половина россиян

18:39 07.07.2020 Фото: Википедии
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Песков считает, что выборка граждан была небольшая, поэтому делать выводы некорректно.

Кремль не поверил: живет на 15 тыс. рублей в месяц почти половина россиян
В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей

В Кремле скептически отнеслись к результатам опроса, который показал, что почти половина россиян живет на 15 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 7 июля.

«Я бы осторожно ответил, что мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей кампании, выборка далеко не самая большая. Делать на ее основе выводы на федеральном уровне некорректно», — сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что борьба с бедностью в стране — одна из приоритетных задач российской власти.

Опрос о доходах россиян провела компания СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Выяснилось, что доля граждан, имеющих зарплаты в 15 тысяч рублей, за время пандемии коронавируса, выросла до 44,6%. Хотя еще в феврале таких граждан было 38,1%. В опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

По прогнозам Международного Валютного фонда, из-за экономического кризиса, возникшего после коронавируса, в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек. Ранее Россия в докладе ООН доложила, что страна полностью ликвидировала крайнюю нищету, напоминает «Национальная служба новостей». А к 2024 году власти собираются сократить уровень бедности в России не менее чем в два раза.

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От редакции

На сколько выживаете вы?

Аноним, 07 июля 2020 18:53
да многие экономисты об этом говорят: " В стране низкое потребление. Народ мало получает и мало тратит. Очень многие реально недоедают — и это вовсе не фигура речи..Власти раздавать «вертолетные» деньги не хотят. Да, у нас и пищевая промышленность, и сельское хозяйство, и торговля обладают огромным потенциалом роста — в промышленности перед коронакризисом средняя загрузка мощностей составляла 66–69%, а сколько сейчас — страшно даже подумать. Но откуда возьмется рост экономики, если население не может себе ничего позволить? .. в целом масштабы помощи людям невелики: на поддержку экономики у нас выделено не больше 3% ВВП (причем эти меры пока только озвучены — реально в экономику влилось куда меньше). Тогда как в развитых странах — не менее 10%, а в Германии — 22%." https://www.mk.ru/economics/2020/07/07/ekonomist-inozemcev-dal-recept-obogashheniya-bednykh-rossiyan.html

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