Почти пять дней ищут бердчанина Алексея Гаранжу в Бердске и Академгородке

По словам супруги исчезнувшего в пятницу 3 июля бердчанина, он пропал в микрорайоне «Щ» в Академгородке.

— Последний раз его видели очевидцы днём 3 июля на остановке «Дом быта» в микрорайоне «Щ» в Академгородке, — рассказывает сайту «Свидетель» Надежда Гаранжа, жена 42-летнего Алексея Яковлевича. — Он ушел с работы, сказал своим сослуживцам-строителям, что собирается ехать домой, но пошел в сторону гаражей.

— Обычно он добирается до Бердска на общественном транспорте — на 109 автобусе или на 325-й и 327-й маршрутках. И очень редко на электричке, — вспоминает Надежда.

— Может, отправился на пляж? Погода в тот день была великолепная.

— На него не похоже. У нас двое детей — 17-летняя дочь и 6-летний сынишка. К тому же он гипертоник и после операции по удалению межпозвоночной грыжи. Вполне могло подскочить давление, и он мог упасть, — поясняет супруга Алексея Гаранжи.

Бердчанка попросила сайт «Свидетель» опубликовать новую фотографию мужа.

— На ней он в точности в той салатовой футболке, в которой уехал на работу в Академгородок 3 июня и про которую говорится во всех ориентировках.

Напомним ещё раз приметы пропавшего бердчанина Алексея Яковлевича Гаранжи: рост 180 см, нормального телосложения, волосы прямые, черные, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: бейсболка с надписью «Сибирь», салатовая футболка, черные спортивные штаны, темные сандалии на липучке.