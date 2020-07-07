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Почти пять дней ищут бердчанина Алексея Гаранжу в Бердске и Академгородке

18:40 07.07.2020
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По словам супруги исчезнувшего в пятницу 3 июля бердчанина, он пропал в микрорайоне «Щ» в Академгородке.

— Последний раз его видели очевидцы днём 3 июля на остановке «Дом быта» в микрорайоне «Щ» в Академгородке, — рассказывает сайту «Свидетель» Надежда Гаранжа, жена 42-летнего Алексея Яковлевича. — Он ушел с работы, сказал своим сослуживцам-строителям, что собирается ехать домой, но пошел в сторону гаражей.

— Обычно он добирается до Бердска на общественном транспорте — на 109 автобусе или на 325-й и 327-й маршрутках. И очень редко на электричке, — вспоминает Надежда.

— Может, отправился на пляж? Погода в тот день была великолепная.

— На него не похоже. У нас двое детей — 17-летняя дочь и 6-летний сынишка. К тому же он гипертоник и после операции по удалению межпозвоночной грыжи. Вполне могло подскочить давление, и он мог упасть, — поясняет супруга Алексея Гаранжи.

Бердчанка попросила сайт «Свидетель» опубликовать новую фотографию мужа.

— На ней он в точности в той салатовой футболке, в которой уехал на работу в Академгородок 3 июня и про которую говорится во всех ориентировках.

Напомним ещё раз приметы пропавшего бердчанина Алексея Яковлевича Гаранжи: рост 180 см, нормального телосложения, волосы прямые, черные, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: бейсболка с надписью «Сибирь», салатовая футболка, черные спортивные штаны, темные сандалии на липучке.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего жителя Бердска, работающего на стройке на улице Иванова в Академгородке, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-0911, или в «Лиза Алерт» по единому телефону: 8-800-700-54-52. Также публикуем телефон супруги Алексея Яковлевича Надежды, которая ждёт весточки относительно судьбы мужа: 8-913-456-7144.

Источник: svidetel24.info

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