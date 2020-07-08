Что можно и что категорически нельзя делать 8 июля 2020 в День Петра и Февронии? Можно ли венчаться?

День Святых Петра и Февронии – это праздник семьи и любви, поэтому он является благоприятным для заключения браков.

8 июля (25 июня по старому стилю) верующие чтут память преподобных супругов Петра и Февронии

На Руси к святым обращались с просьбами о благополучии в семье и просили у них благословения на свадьбу. Кроме того, с этого дня начинались работы в поле

8 июля (25 июня по старому стилю) верующие чтут память преподобных супругов Петра и Февронии.

Согласно преданию, Петр, сын муромского князя Юрия Владимировича, за пару лет до вступления на престол заболел проказой. Болезнь считалась неизлечимой, и все усилия знахарей и лекарей были тщетными.

Когда князь уже отчаялся, но ему приснился сон о том, что поможет излечиться девушка крестьянского происхождения по имени Феврония, проживающая в деревне в Рязанской губернии. Девушку разыскали. В качестве платы за лечение она потребовала, чтобы Петр женился на ней.

Князь дал это обещание, однако, излечившись, не сдержал его, побоявшись гнева бояр. За это он был наказан Господом, и болезнь вернулась к нему с новой силой. Феврония не держала зла на князя и вновь вылечила его. На этот раз князь сдержал свое слово и взял ее в жены.

После смерти брата Петр должен был вступить на княжеский престол. Бояре не смогли смириться с тем, что рядом на престоле девушка из низшего сословия, и поставили перед князем условие: выбрать между властью и любимой женой. Петр отрекся от престола и вместе с супругой уехал из Мурома.

Вскоре бояре поняли, что без хорошего правителя не смогут поддерживать порядок в городе и попросили вернуться князя. Так Петр и Феврония вернулись в родные края и прожили душа в душу много лет.

Состарившись, они ушли в монастырь и остаток жизни провели в молитвах, прося Господа даровать им смерть в один день. Предание гласит, что супруги отошли в мир иной 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 году. Последней их просьбой было похоронить их в одном гробу, однако воля усопших не была исполнена, супругов похоронили по отдельности. Но дважды после этого чудесным образом их тела оказывались в одном гробу.

После этого священнослужители захоронили Петра и Февронию вместе возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Через 300 лет Давид и Ефросиния, как были названы они в монастыре, были причислены к святым, а их мощи перенесены в Свято-Троицкий монастырь, находящийся в Муроме, где покоятся и по сей день.

На Руси к святым обращались с просьбами о благополучии в семье и просили у них благословения на свадьбу. Молитва перед иконой святых Петра и Февронии помогает сохранить благополучие в браке, любовь между супругами на долгие времена. Помогают святые и бездетным, поэтому у иконы молятся о даровании детей, если брак длительное время остается бесплодным.

Также считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.

С этого дня начинались работы в поле. Люди обращали внимание на различные приметы. Например, считалось, что если свиньи и мыши начинают есть сено, то покос будет худой. Об этом же свидетельствовало обилие кашки на лугах. Наблюдали и за рассадой. Крестьяне верили, что если она хорошо пьет поливку, то дни сенокоса будут сухими, если же не вбирает воду, это обещало влажную погоду.

С Петра и Февронии ждали еще сорок жарких дней.

Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя Русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно было быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.

День Святых Петра и Февронии – это праздник семьи и любви, поэтому он является благоприятным для заключения браков. Однако следует учитывать также, что 8 июля (25 июня по старому стилю) выпадает на Петров пост, а венчаться в это время церковь запрещает.

Эта семейная пара стала эталоном супружеской любви и верности, в честь святых в России с 2008 года отмечается День семьи, любви и верности.

Источник: https://lt.sputniknews.ru