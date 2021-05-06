Школьница гимназии №1 Новосибирска Алиса Ершова взяла интервью у Пушкина и попала на факультет журналистики МГУ. История успеха

Выиграла олимпиаду и получила шанс на оптовое зачисление на журфак МГУ 17-летняя школьница из Новосибирска Алиса Ершова.
Как рассказала сама Алиса, она благодарна за свою победу главному редактору "Курьер. Среда. Бердск" Галине Коморниковой.
- Это чувство признательности сумасшедшее. Поработав в "Курьер. Среда. Бердск" два месяца на летних каникулах, я поняла, что журналистика - это мое и я готова этим заниматься. Честно говоря, я поняла, что этим я должна заниматься именно в Москве. Я считаю, что новосибирская журналистика более мелкая. Она раскрывает темы какого-то малого масштаба. После работы в "Курьер. Среда. Бердск" я стала смотреть другие новосибирские издания и там очень много желтой журналистики, - выразила свое мнение победительница олимпиады в Москве Алиса Ершова.
Как выяснилось, Алиса участвовала в двух олимпиадах от МГУ - "Ломоносов" и "Покори Воробьевы горы", но успех пришел после написания последней. В первом туре участвовали более 1000 учеников со всей России, во второй тур прошли 85, среди которых Алиса. Категория участников подразделялась на 5-9 классы и 10-11 классы.
- Первый тур олимпиады проходил в заочном формате. На написание сочинения давалось 24 часа. Очный тур проходил через полгода в марте 2021. Из-за коронавируса он был наполовину заочный. Мы сидели у себя дома и писали сочинение под видеокамерой. У меня было одно сочинение и план статьи на тему: "Творчество и мораль", куда нужно было вставить интервью с Пушкиным. У "Пушкина" я спросила: разочаровывался ли он в своих современниках, узнав, когда они совершили тот или иной плохой поступок, как мораль и творчество связаны в его жизни, как бы он сам ответил, совместимы ли творчество и мораль. Всего я задала порядка 6 или 7 вопросов,- рассказала Алиса Ершова.
Алиса Ершова заверила, что "Покори Воробьевы горы" контролировалась меньше других олимпиад в которых она участвовала. Так, школьница упомянула, что требований о демонстрации экрана монитора не было в отличие от других испытаний для учеников. Возможность "подсмотреть" была, но как считает школьница, она этого не делала.
- Я занималась с преподавателем из НГПУ год. Написала очень много сочинений. В основном с репетитором мы занимались именно ЕГЭшными сочинениями. О том, что я попала в число шести победителей, узнала ночью. Я стала шестой и набрала 92 балла из 100. В субботу пришла в класс и сообщила, что выиграла олимпиаду. Я надеюсь, что одноклассники отнеслись положительно,- верит Алиса.
Теперь Алисе Ершовой предстоит подтвердить свои знания на ЕГЭ. Девушке необходимо набрать не менее 75 баллов по литературе и пройти "порог" по русскому языку. Несмотря на то, что литература и русский язык в приоритете, будущая студентка планирует сдавать и другие предметы, чтобы проверить свои силы.
- Я скажу, что надо писать олимпиады, потому что без них очень сложно поступить. Также нужно верить в себя. Я думаю, приеду к корпусу МГУ на Воробьевых горах и просто закричу от счастья,- поделилась своей радостью школьница гимназии №1 Новосибирска.