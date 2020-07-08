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Трансгендерная красота: Больше 45 млн рублей потратила 36-летняя Родриго Алвес на операции по трансформации тела

11:47 08.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/rodrigoalvesuk/
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После шестой ринопластики Родди не могла дышать и нос начал проваливаться. Пришлось экстренно обращаться к врачу из-за угрозы гангрены.

Трансгендерная красота: Больше 45 млн рублей потратила 36 летняя Родриго Алвес на операции по трансформации тела
Родриго, которая теперь предпочитает, чтобы её звали Родди, за свою жизнь потратила больше 45 млн рублей на различные операции

36-летняя Родриго Алвес из Лондона, Великобритания, решила добавить к своему послужному списку пластических операций и процедур ещё одну. В этот раз объектом трансформации стали ягодицы, которые трансгендерная женщина захотела увеличить. Ради такого знаменитость даже отправилась на свою родину — в Бразилию. Для операции потребовалось 30 тыс. фунтов (около 2,7 млн рублей) и девять литров филлеров.

Родриго, которая теперь предпочитает, чтобы её звали Родди, за свою жизнь потратила больше 45 млн рублей на различные операции, среди которых были 11 ринопластик, липосакция, вкалывание филлеров в руки, пресс и так далее. Но самое серьёзное вмешательство Родди ещё предстоит: она планирует операцию по смене пола и феминизации голоса, которые были отложены из-за пандемии.

Родди признаётся, что теперь она наконец-то становится похожа на собственный идеал. Правда, на пути к его достижению женщине пришлось вытерпеть паралич рук, который чуть не закончился ампутацией. Ринопластики тоже не прошли даром — после шестой Родди не могла дышать и нос начал проваливаться. Пришлось экстренно обращаться к врачу из-за угрозы гангрены.

Трансгендерная красота: Больше 45 млн рублей потратила 36 летняя Родриго Алвес на операции по трансформации телаМоя жизнь сильно изменилась, я уже не тот же человек, что год назад. Мои разум, тело и душа на сто процентов женские.

Источник: life.ru

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