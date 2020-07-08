Трансгендерная красота: Больше 45 млн рублей потратила 36-летняя Родриго Алвес на операции по трансформации тела

После шестой ринопластики Родди не могла дышать и нос начал проваливаться. Пришлось экстренно обращаться к врачу из-за угрозы гангрены.

Родриго, которая теперь предпочитает, чтобы её звали Родди, за свою жизнь потратила больше 45 млн рублей на различные операции 36-летняя Родриго Алвес из Лондона, Великобритания, решила добавить к своему послужному списку пластических операций и процедур ещё одну. В этот раз объектом трансформации стали ягодицы, которые трансгендерная женщина захотела увеличить. Ради такого знаменитость даже отправилась на свою родину — в Бразилию. Для операции потребовалось 30 тыс. фунтов (около 2,7 млн рублей) и девять литров филлеров.

Родриго, которая теперь предпочитает, чтобы её звали Родди, за свою жизнь потратила больше 45 млн рублей на различные операции, среди которых были 11 ринопластик, липосакция, вкалывание филлеров в руки, пресс и так далее. Но самое серьёзное вмешательство Родди ещё предстоит: она планирует операцию по смене пола и феминизации голоса, которые были отложены из-за пандемии.

Родди признаётся, что теперь она наконец-то становится похожа на собственный идеал. Правда, на пути к его достижению женщине пришлось вытерпеть паралич рук, который чуть не закончился ампутацией. Ринопластики тоже не прошли даром — после шестой Родди не могла дышать и нос начал проваливаться. Пришлось экстренно обращаться к врачу из-за угрозы гангрены.